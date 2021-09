Próbował się włamać, bo "żona potrzebowała szamponu, a apteka powinna być otwarta" 

32-latek postanowił kupić żonie szampon. Poszedł więc do jednej z białostockich aptek. Ta jednak była zamknięta. Mężczyzna tak się tym zdenerwował, że próbował siłą wejść do środka. Chwilę później był już w rękach policji. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi mu teraz do piętnastu lat więzienia. Będzie bowiem odpowiadał w warunkach recydywy.

Mężczyzna zdołał jedynie dostać się do przedsionka apteki

Podejrzany uszkodził drzwi do apteki, wyłamując część ich konstrukcji. Zdołał jedynie dostać się do jej przedsionka. - Usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Za to przestępstwo grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. W warunkach recydywy kara może być jednak zwiększona o połowę – podkreśla policjantka.