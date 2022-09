Podczas urlopu znalazł miecz z X wieku. "Prawdopodobnie pochodzi z Rusi Kijowskiej"

Szczepan Skibicki, pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku, był na wakacjach i rekreacyjnie nurkował gdy trafił na wyjątkowy artefakt. To wczesnośredniowieczny miecz w typie broni Wikingów, pochodzący najprawdopodobniej z X wieku.

- Natknąłem się na ten artefakt podczas urlopu. Od razu wiedziałem co to jest, bo ten kształt nie pozostawiał złudzeń – powiedział, we wtorek (30 sierpnia) na konferencji prasowej w Muzeum Wojska w Białymstoku, Szczepan Skibicki, jeden z najbardziej doświadczonych pracowników tej instytucji