Pożar w jednostce wojskowej w Białymstoku. Na miejscu działają strażacy
Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11.06. Na miejsce wysłano dziewięć zastępów straży pożarnej, a przed godz. 13 na miejscu było już ich dwanaście.
Pożar wybuchł na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.
Pożar w 25. Wojskowym Oddziale Gospodarczym
Straż pożarna nie udziela szerszych informacji ze względu na to, że to teren wojskowy i obiekt strategiczny.
Pożar wybuchł w budynku należącym do stacjonującego w jednostce 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Jak przekazał rzecznik tego oddziału Mariusz Braciszewski, budynek jest wyłączony z użytku, trwa tam remont.
Dodał, że nie było zarządzonej ewakuacji, z przekazanych mu informacji wynika, że nikomu nic się nie stało.
Źródło: tvn24.pl/PAP