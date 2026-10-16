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Białystok

Powstanie pierwsza fabryka broni palnej w tej części kraju. "Kilka tysięcy karabinków rocznie"

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Pierwszy wspólny projekt to karabinek Venom Mk. I
Białystok. Powstanie fabryka broni. Pierwszy projekt to karabinek Venom Mk. I
Źródło wideo: Kamil Timoszuk/ UMWP
Źródło zdj. gł.: Kamil Timoszuk/ UMWP
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W Białymstoku ma zostać uruchomiony zakład produkujący broń strzelecką. Stworzy go konsorcjum dwóch firm, z których jedna dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, a druga projektuje i wytwarza broń. Pierwszym wspólnym projektem będzie karabinek Venom Mk. I. Działania wspiera samorząd województwa. 

"Projekt łączy blisko 30-letnie doświadczenie Grupy Alex w inżynierii i zaawansowanych procesach produkcyjnych z kompetencjami J&C Armament w projektowaniu i wytwarzaniu polskiej broni strzeleckiej" – czytamy na profilu facebookowym J&C Armament.

Ten, działający w Skarżysku-Kamiennej, producent broni strzeleckiej powołał w czwartek konsorcjum z białostocką grupę technologiczną Alex, która od blisko 30 lat rozwija działalność inżynieryjną i produkcyjną. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i od kilku lat realizuje zamówienia dla sektora obronnego. J&C Armament specjalizuje się natomiast w tworzeniu własnych konstrukcji broni strzeleckiej.

Pierwszy wspólny projekt to karabinek Venom Mk. I
Pierwszy wspólny projekt to karabinek Venom Mk. I
Źródło zdjęcia: Kamil Timoszuk/ UMWP

Nowoczesne uzbrojenie

Pierwszym wspólnym projektem będzie karabinek Venom Mk. I, który ma być konstruowany i produkowany w Białymstoku. Powstanie więc pierwsza w północno-wschodniej Polsce fabryka broni. Docelowa produkcja ma sięgać kilku tysięcy sztuk rocznie. W czwartek karabinek był prezentowany podczas konferencji prasowej.  

- Od początku naszej działalności samodzielnie projektujemy nowoczesne uzbrojenie. Po latach badań i eliminacji usterek konstrukcyjnych wprowadziliśmy na rynek komercyjny kolejne modele. Połączenie naszych kompetencji z zapleczem przemysłowym Grupy Alex daje możliwość zwiększenia skali produkcji i dalszego rozwoju – mówił Rafał Cygański, prezes J&C Armament.

Firmy powołały konsorcjum
Firmy powołały konsorcjum
Źródło zdjęcia: Kamil Timoszuk/ UMWP

Nie trzeba będzie polegać na zagranicznym imporcie

Jak natomiast podkreślił Tadeusz Ożarowski, prezes Grupy Alex, dla firmy jest to kolejny etap rozwoju i poszerzania działalności o sektor obronny.

- Dzięki wykorzystaniu dotychczasowych funduszy unijnych oraz uniwersalnego parku maszynowego grupy Alex, inicjatywa ta pozwoli na szybkie wytwarzanie uzbrojenia w Polsce, zamiast polegać na zagranicznym imporcie. Planujemy również pozyskanie dodatkowych specjalistycznych maszyn, co przyczyni się również do stworzenia nowych miejsc pracy - powiedział.

W konferencji wzięła udział wicemarszałek Wiesława Burnos
W konferencji wzięła udział wicemarszałek Wiesława Burnos
Źródło zdjęcia: Kamil Timoszuk/ UMWP

Samorząd deklaruje wolę dalszej współpracy

Uczestnicząca w konferencji wicemarszałek województwa Wiesława Burnos stwierdziła, że bezpieczeństwo mieszkańców i rozwój gospodarczy regionu powinny iść w parze.

- Cieszy nas, że w Podlaskiem rozwijane są nowoczesne kompetencje technologiczne, także w obszarze obronności. Jako samorząd województwa deklarujemy wolę dalszej współpracy oraz gotowość do ewentualnej pomocy w przyszłości, w miarę rozwoju inicjatywy - powiedziała.

Współpracują też przy technologiach antydronowych

Firmy współpracują również przy rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem i ochroną przed dronami. We wrześniu, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, podpisały z partnerami technologicznymi i naukowymi umowę dotyczącą opracowania modułowej bezzałogowej platformy lądowej. System ma umożliwiać m.in. wykrywanie, lokalizowanie i śledzenie bezzałogowych statków powietrznych.

W projekt zaangażowane są m.in. Politechnika Białostocka, Politechnika Świętokrzyska oraz Główny Urząd Miar, a także partnerzy technologiczni z Polski, Szwecji i Ukrainy.

Źródło: tvn24.pl, podlaskie.eu
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Tagi:
PodlaskieSamorząd terytorialny
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