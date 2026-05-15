Białystok Jechał pod prąd, wyskoczył z auta i uciekł do lasu. Nagranie

Pościg za 27-latkiem z Litwy zaczął się od zepsutego światła mijania. Z tego powodu mundurowi postanowili zatrzymać do kontroli Lexusa, który poruszał się ulicą Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku. Gdy włączyli sygnały świetlne, siedzący za kierownicą Litwin przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Cała sytuacja miała miejsce w nocy z 11 na 12 maja.

"Uciekinier skręcił w osiedle i kilkaset metrów jechał pod prąd. Później zwolnił, wyskoczył z samochodu i uciekł do pobliskiego lasu. Samochód jechał sam jeszcze chodnikiem przez kilkanaście metrów" - napisała w swoim komunikacie Komenda Miejska Policji w Białymstoku.

Przy sobie miał materiałowe rękawiczki

Jeden z goniących 27-latka policjantów zatrzymał samochód, a drugi podjął pościg. Na miejsce ściągnięto wsparcie - w tym psa tropiącego. W pewnym momencie jeden z mundurowych usłyszał, że w zaroślach ktoś się porusza - był to ścigany mężczyzna. Po pewnym czasie w to miejsce przyszedł także pies tropiący. Jak podaje policja, przy 27-latku znaleziono materiałowe rękawiczki. Okazało się, że lexus został ukradziony.

"Policjanci ustalili właściciela pojazdu i pojechali do jego mieszkania. Zdezorientowany otworzył im drzwi. Nie wiedział, że jego samochód o wartości 150 tysięcy złotych został skradziony, a o całej sytuacji dowiedział się dopiero od funkcjonariuszy. Ta informacja go zaskoczyła, jednak po chwili usłyszał, że policjanci odzyskali pojazd" - przekazała komenda z Białegostoku.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i niezatrzymania do kontroli. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące 27-latek spędzi w areszcie.

