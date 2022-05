Pościg za pijanym kierowcą w centrum miasta. "Był poszukiwany, ma cofnięte prawo jazdy" 

38-letni kierowca w centrum Białegostoku nie zatrzymał się do kontroli. W pewnym momencie porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Mężczyzna miał w organizmie ponad półtora promila alkoholu. Był poszukiwany do odbycia kary za niepłacenie alimentów, przez co miał też cofnięte prawo jazdy.

Za niezatrzymanie się do kontroli 38-latkowi grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności

Porzucił auto niedaleko fontanny na Rynku Kościuszki

Odpowie za popełnione wykroczenia drogowe

Okazało się, że kierowcą był 38-letni białostoczanin, poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Z tego też powodu mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

- 38-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kara do dwóch lat – podkreśla asp. Molska-Zarzecka.