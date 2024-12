czytaj dalej

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki do 17 grudnia "spędził co najmniej dziewięć dni w oficjalnych delegacjach" - ustalił Onet. Portal podaje, że "jego delegacje pokrywają się z aktywnością kampanijną". - To nie powinno tak wyglądać - ocenił marszałek Sejmu i jeden z kandydatów na prezydenta Szymon Hołownia. - Nie warto przy takich rzeczach kombinować, bo to zawsze później się obraca przeciwko człowiekowi - dodał.