Półtora roku więzienia za zabicie psa

35-latek, który wyrzucił z ósmego piętra psa, został skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Przed sądem przyznał się do winy. Tłumaczył, że zirytowało go zachowanie zwierzęcia, które wskoczyło na stół. Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiada złożenie apelacji.

- Wyrok jest nadzwyczaj surowy. Już na sali rozpraw mówiłem, że osadzenie mojego klienta w zakładzie karnym nie nauczy go miłości czy szacunku do zwierząt – mówi adwokat Marek Jaroszewicz.

Jest obrońcą 35-latka oskarżonego o to, że w listopadzie zeszłego roku wyrzucił z ósmego piętra psa. Mężczyzna w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zrobił to dopiero przed sądem. Choć początkowo nie chciał składać wyjaśnień, to stwierdził, że był podenerwowany swoją sytuacją w pracy. I irytowało go zachowanie małego pieska, który wskoczył na stół.