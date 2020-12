Policjant poturbował dwóch mężczyzn. Według sądu to była obrona konieczna

Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozszerzenia prawa do obrony koniecznej 27.04 | - Obrona konieczna odnosi się do bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Czyli nie mówimy tylko o mieszkaniu, o lokalu, o domu, to musi być jakiekolwiek dobro. Jeżeli ograniczymy to tylko do mieszkania czy domu, to pytanie co na przykład w pokoju hotelowym? - pytał Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Jeżeli prawo będzie szczegółowe, to zawsze znajdzie się przypadek, który generalnie jest podobny, ale się do tego nie kwalifikuje - dodał. tvn24