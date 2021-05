"Przesuwał plecak w kierunku drzwi przymierzalni". W środku była kamera połączona ze smartfonem

32-latek został przyłapany na podglądaniu kobiety w przymierzalni. W plecaku miał zainstalowaną kamerę połączoną ze smartfonem, na którym widział, co się dzieje za drzwiami. Policja znalazła w jego telefonie i dwóch komputerach również inne nagrania. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 maja, w sklepie z tekstyliami w jednej z białostockich galerii – mówi aspirant Katarzyna Zarzecka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

26-latek czekał aż jego o rok młodsza partnerka wyjdzie z przymierzalni. W międzyczasie zwrócił uwagę na dziwne zachowanie stojącego obok mężczyzny, który co chwila przesuwał po podłodze plecak. W kierunku drzwi przymierzalni. W ręku trzymał zaś smartfon, na którym 26-latek zauważył swoją partnerkę mierzącą ubrania.

Podglądacza ujął partner kobiety razem z pracownikiem ochrony

- Natychmiast powiadomił o tym pracowników sklepu i wezwał policję. Widząc podglądacza kierującego się do wyjścia, ujął go razem z pracownikiem ochrony – opowiada asp. Zarzecka.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu KMP Białystok

"Usłyszał zarzut utrwalania wizerunku wbrew woli osoby nagrywanej"

- 32-latek trafił do policyjnego aresztu, a w środę usłyszał zarzut utrwalania wizerunku wbrew woli osoby nagrywanej. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności – zaznacza policjantka.