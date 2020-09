Dwóch siedmiolatków napiło się nabłyszczacza do zmywarek. Policja eskortowała ich do szpitala

Dwóch policjantów pomogło siedmiolatkom szybciej dostać się do szpitala. Dzieci, wykorzystując nieuwagę rodziców, napiły się nabłyszczacza do zmywarki. Kiedy funkcjonariusze dowiedzieli się, co jest powodem niebezpiecznej jazdy kierowcy, pilotowali auto pod same drzwi placówki.