Pół roku więzienia za zakłócenie nabożeństwa. Skazany tłumaczył się "głupotą"

Jak wynika z aktu oskarżenia, do incydentu doszło 22 czerwca zeszłego roku w kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku. Chodziło o poranną mszę św. w zwykły dzień tygodnia.

Mężczyzna wszedł w jej trakcie do kościoła, zachowywał się głośno i agresywnie, krzyczał, że zbiera pieniądze i zrobi kwestę. Wierni próbowali interweniować i wyprosić go na zewnątrz, ale bez skutku. Ostatecznie po kilku minutach wyszedł sam. Zawiadomiona o sprawie policja zatrzymała go przed kościołem.