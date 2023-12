Dwóch polskich żołnierzy pobiło się na granicy z Białorusią. "Jeden z nich doznał obrażeń ciała"

Dwóch polskich żołnierzy stacjonujących na granicy z Białorusią pobiło się. Jeden z nich z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ (woj. podlaskie).

Do bójki doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 grudnia). Brało w niej udział dwóch żołnierzy z Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie). Onet podał, że obaj należą do 9. Batalionu Dowodzenia wchodzącego w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Z informacji portalu wynika, że żołnierze służą na granicy z Białorusią w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego "Podlasie".

Czynności w sprawie prowadziła Żandarmeria Wojskowa. Rzecznik prasowy pułkownik Artur Karpienko, do którego wysłaliśmy pytania z prośbą o odpowiedź, skierował nas do działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. To właśnie ta jednostka nadzoruje postępowanie.