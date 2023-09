Podarował muzeum grot sztandaru z inicjałami marszałka. Przechował go jego dziadek, szkolny woźny

15 września 1939 roku Niemcy zajęli Białystok, a później na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow, oddali Sowietom. W tym czasie udało się ocalić ciekawy eksponat - grot sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2, na którym widnieją inicjały jej patrona – marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Przechował go, szkolny woźny Józef Musiał, który miał już wcześniej w swoim życiorysie piękną kartę patriotyzmu. Grot do końca miesiąca można oglądać w Muzeum Podlaskim.

- Jak widzimy, to piękny orzeł z stylu art déco z monogramem EŚR i literą M na dole. To inicjały Edwarda Śmigłego-Rydza, marszałka Polski (stąd M – przyp. red.), który w 1935 roku został patronem tej szkoły – mówi Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku (czyli jednego z oddziałów Muzeum Podlaskiego).

Na kanale muzeum omawiał zabytek miesiąca, który jeszcze do końca września można oglądać w głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego – ratuszu na Rynku Kościuszki. To grot sztandaru należącego w XX-leciu międzywojennym do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2, jednej z najstarszych szkół w Białymstoku.