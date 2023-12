Parafia greckokatolicka sądzi się z miastem. Spór dotyczy nauczania religii w szkołach 

- Moja młodsza córka chodzi do czwartej klasy szkoły podstawowej. Gdy była możliwość, w trzeciej i drugiej klasie uczęszczała na lekcje religii. Ksiądz przyjeżdżał do niej i prowadził lekcje. Teraz nie ma takiej możliwości – mówi matka uczennicy Szkoły Podstawowej numer 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

Stworzyli dwie grupy międzyszkolne. Na zajęcia chodzą tylko cztery osoby

Od roku szkolnego 2023/24, zajęcia się jednak w tej placówce nie odbywają. Władze miasta odsyłają do dwóch grup międzyszkolnych. Pierwsza dedykowana jest uczniom szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego, a druga - uczniom szkół ponadpodstawowych. Zajęcia dla tej pierwszej odbywają się we wspomnianej SP nr 9, a dla drugiej w III Liceum Ogólnokształcącym. Bierze w nich udział tylko czwórka uczniów: trójka w SP nr 9 i jedna osoba w III LO.

- Chętnie posłałabym córkę na zajęcia, ale nie mam możliwości wozić jej do Szkoły Podstawowej nr 9. Nasza szkoła zlokalizowana jest przy ul. Gdańskiej, a SP nr 9 przy ul. Legionowej. To daleko. A w czasie gdy prowadzone są tam lekcje religii, wożę akurat swoją starsza córkę – z drugiej klasy liceum - na zajęcia dodatkowe – zaznacza matka uczennicy z SP nr 3.

Zajęcia prowadzone są od 2021 roku

Ksiądz: chodzą na zajęcia tylko dlatego, że uczą się właśnie w tych placówkach

Parafia poszła do sądu

W uzasadnieniu wyroku jest mowa o tym, że chociaż placówka może zorganizować (w porozumieniu z kościołem lub związkiem wyznaniowym) zajęcia w grupie międzyszkolnej jeśli w danej placówce zgłosi się mniej niż siedmiu chętnych, to przepisy zapewniają "realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, a także dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów."