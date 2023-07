Otwarto Skwer Wolnej Białorusi w Białymstoku. "Ten gest jest przejawem solidarności"

"Ten Skwer to jedna z części wolnej Białorusi na świecie"

Cichanouska powiedziała, że miejsce zasługuje na nazwę Skweru Wolnej Białorusi , bo od wielu lat przychodzili w to miejsce Białorusini, aby okazać wsparcie walczącym o wolną Białorusi, także okazać solidarność z więźniami politycznymi na Białorusi, pokazać, że pamiętają o ofiarach tej walki, zakatowanych w więzieniach. Podziękowała Białorusinom z Podlasia za to, że żyjąc w demokratycznym kraju nie zapominają o swoich braciach Białorusinach. Wyraziła nadzieję, że kiedyś wszyscy Białorusini z obu stron granicy polsko-białoruskiej będą żyć w wolnej, niepodległej Europie i za taką Europę obecnie wielu Białorusinów ofiarowuje swoje życie, siedząc teraz w białoruskich więzieniach, ale też na polu walki w Ukrainie .

"Chcemy pokazać w ten symboliczny sposób, że jesteśmy z wami"

Prezydent dodał, nawiązując do obecnej sytuacji za wschodnią granicą, że także Polska "ma tam wrogie dla siebie państwo". - Ale to państwo jest przede wszystkim wrogiem swoich obywateli i to jest najgorsze. Dlatego też my białostoczanie, chcemy pokazać w ten symboliczny sposób, że jesteśmy z wami, że o was pamiętamy - mówił do Białorusinów Truskolaski.