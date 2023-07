Odnawiają ocalały fragment ogrodzenia cmentarza gettowego. "Dobrze, że przywracana jest pamięć"

Powstał na terenie getta. Regularne pochówki odbywały się tu od 1 sierpnia 1941 roku do 16 sierpnia 1943 roku, czyli do wybuchu powstania. Później spoczęli tu bohaterowie walk. Mowa o kirkucie przy ulicy Żabiej w Białymstoku, gdzie kończą się prace przy odnawianiu jedynego ocalałego fragmentu cmentarnego ogrodzenia. Odnowiony został też stojący nieopodal pomnik.

- Ogrodzenia żydowskich cmentarzy pełnią w naszej tradycji bardzo ważną rolę. To symboliczne ogrodzenie życia od śmierci. To, co jest za murem, to życie, a to, co na terenie kirkutu, śmierć – mówi nam Lucy Lisowska, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael oraz przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie.