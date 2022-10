Warzywniak prowadzi od 30 lat. "Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje i zacznę dokładać, to zamykam"

"Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje i zacznę dokładać, to zamykam"

- Dziś jeszcze do tego nie dokładam, ale gdy przyjdzie moment, gdy zacznę dokładać, to zwinę to - podkreśla.

Jak przyznaje, biznes zabijają coraz wyższe rachunki. Na przykład za energię elektryczną płaciła wcześniej do 400 złotych miesięcznie, teraz to około tysiąca złotych.

Przedsiębiorczyni liczy, że do końca roku sytuacja się zmieni. - Muszą się ustabilizować ceny. Musi się ustabilizować energia, ogrzewanie, paliwo, żeby człowiek wiedział, że dzisiaj jest go stać kupić to i jeszcze kupić towar - podkreśla. I dodaje: - Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje i zacznę dokładać, to zamykam. Nie będę dokładać do sklepu z emerytury. Nie tylko ja stoję na tych samych stopniach. Każdy jest przyczajony i czeka, żeby zobaczyć, jak to będzie.