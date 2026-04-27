Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Nietrzeźwy mężczyzna przyniósł na komendę pocisk artyleryjski. Mogło dojść do wybuchu

|
Przyniósł na komendę pocisk
Białystok. Przyniósł na komendę pocisk artyleryjski. Znalazł go podczas spaceru brzegiem stawu
Źródło: TVN24
47-latek podczas spaceru brzegiem stawu na jednym z osiedli w Białymstoku znalazł zardzewiały przedmiot, który zabrał do domu. Sprawdził w internecie, że to pocisk. Zamiast od razu wezwać służby, przyniósł przedmiot na komendę policji. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Zaczęło się od tego, że 47-latek podczas porannego spaceru brzegiem stawu na Osiedlu Bema znalazł zardzewiały przedmiot, który zaciekawił go do tego stopnia, że postanowił go zabrać do domu.

Podczas czyszczenia zorientował się, że znalezisko wyglądem przypomina pocisk. Utwierdził się w tym przekonaniu, gdy sprawdził to w internecie. Zamiast natychmiast wezwać służby, przyniósł późnym popołudniem znalezisko na komendę policji.

Przyniósł na komendę pocisk
Przyniósł na komendę pocisk
Źródło: KMP Białystok

Policjanci nie dowierzali własnym oczom

- Pocisk w każdej chwili mógł wybuchnąć. Policjanci nie dowierzali własnym oczom, gdy zobaczyli, co ten mężczyzna przyniósł na komendę. Pytałam policjanta o sytuacje, w których ludzie przynoszą różne przedmioty. Mówił, że zdarza się, że przynoszą znaleziony telefon czy portfel, ale z takim znaleziskiem nie mieli jeszcze do czynienia - powiedziała na antenie TVN24 nasza reporterka Joanna Wyrwas.

Zaskoczeni funkcjonariusze szybko wezwali policyjnych pirotechników, którzy zabezpieczyli, jak się okazało, zapalnik artyleryjski, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.

Został zabrany przez patrol saperski
Został zabrany przez patrol saperski
Źródło: KMP Białystok

Dostał pouczenie

- Gdy zauważymy przedmiot przypominający pocisk, nie dotykajmy go, nie podchodźmy, najlepiej zabezpieczmy to miejsce, żeby osoby postronne tam nie podchodziły, zadzwońmy pod numer alarmowy i poinformujmy policjantów - apelował przed kamerą TVN24 młodszy aspirant Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

47-latek w momencie, gdy pojawił się na komendzie, był nietrzeźwy. Dostał pouczenie. Pocisk został już zdetonowany na poligonie.

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Białystok

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPodlaskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

