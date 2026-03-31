Nielegalna broń i tysiące sztuk amunicji. Policja przejęła pokaźny arsenał

Policja przejęła nielegalną broń. Zabezpieczono arsenał i amunicję

Funkcjonariusze z wydziałów kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku weszli do kilkunastu domów i mieszkań na terenie województwa podlaskiego. W działaniach uczestniczyli także przewodnicy psów służbowych z Suwałk i Łomży. Akcja została przeprowadzona w ramach międzynarodowych działań "JAD SEE", dotyczących zwalczania przemytu oraz nielegalnego handlu i produkcji broni palnej.

Służby weszły do kilkunastu domów i mieszkań na Podlasiu Źródło: Podlaska Policja

Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. 18 sztuk broni krótkiej - pistolety i rewolwery, pistolet maszynowy, pięć strzelb myśliwskich, cztery sztucery, cztery wiatrówki oraz kuszę. Funkcjonariusze ujawnili także tłumiki, lufy i inne części broni, trzy puszki prochu strzelniczego oraz blisko 8 tysięcy sztuk amunicji różnego kalibru.

Podczas akcji abezpieczono 18 sztuk broni krótkiej Źródło: Podlaska Policja

Nielegalna broń była ukryta w różnego typu skrytkach, między innymi w ścianach budynków. Część amunicji przechowywano w wiadrach, puszkach, kartonach i reklamówkach. Policjanci zabezpieczyli również prawie 125 tysięcy złotych, 20 tysięcy dolarów oraz 322 paczki nielegalnych papierosów.

Amunicja była przechowywana w wiadrach, puszkach, kartonach i reklamówkach Źródło: Podlaska Policja

Sprawa ma charakter rozwojowy

Jak przekazała policja, w związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn. Usłyszeli zarzuty posiadania broni palnej, jej istotnych części oraz amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Sprawa ma charakter rozwojowy i po uzyskaniu opinii biegłego zarzuty mogą usłyszeć także inne osoby. Za to przestępstwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policja przejęła nielegalną broń Źródło: Podlaska Policja

Znaleziono także kuszę Źródło: Podlaska Policja

