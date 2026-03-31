Nielegalna broń i tysiące sztuk amunicji. Policja przejęła pokaźny arsenał

Policja przejęła nielegalną broń. Zabezpieczono arsenał i amunicję
Policja przejęła nielegalną broń. Zabezpieczono arsenał i amunicję
Źródło: Podlaska Policja
Nielegalna broń, tysiące sztuk amunicji oraz pieniądze w złotówkach i dolarach zostały znalezione podczas policyjnej akcji w województwie podlaskim. Trzech mężczyzn usłyszało już zarzuty.

Funkcjonariusze z wydziałów kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku weszli do kilkunastu domów i mieszkań na terenie województwa podlaskiego. W działaniach uczestniczyli także przewodnicy psów służbowych z Suwałk i Łomży. Akcja została przeprowadzona w ramach międzynarodowych działań "JAD SEE", dotyczących zwalczania przemytu oraz nielegalnego handlu i produkcji broni palnej.

Służby weszły do kilkunastu domów i mieszkań na Podlasiu
Służby weszły do kilkunastu domów i mieszkań na Podlasiu
Źródło: Podlaska Policja

Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. 18 sztuk broni krótkiej - pistolety i rewolwery, pistolet maszynowy, pięć strzelb myśliwskich, cztery sztucery, cztery wiatrówki oraz kuszę. Funkcjonariusze ujawnili także tłumiki, lufy i inne części broni, trzy puszki prochu strzelniczego oraz blisko 8 tysięcy sztuk amunicji różnego kalibru.

Podczas akcji abezpieczono 18 sztuk broni krótkiej
Podczas akcji abezpieczono 18 sztuk broni krótkiej
Źródło: Podlaska Policja

Nielegalna broń była ukryta w różnego typu skrytkach, między innymi w ścianach budynków. Część amunicji przechowywano w wiadrach, puszkach, kartonach i reklamówkach. Policjanci zabezpieczyli również prawie 125 tysięcy złotych, 20 tysięcy dolarów oraz 322 paczki nielegalnych papierosów.

Amunicja była przechowywana w wiadrach, puszkach, kartonach i reklamówkach
Amunicja była przechowywana w wiadrach, puszkach, kartonach i reklamówkach
Źródło: Podlaska Policja
Sprawa ma charakter rozwojowy

Jak przekazała policja, w związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn. Usłyszeli zarzuty posiadania broni palnej, jej istotnych części oraz amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Sprawa ma charakter rozwojowy i po uzyskaniu opinii biegłego zarzuty mogą usłyszeć także inne osoby. Za to przestępstwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policja przejęła nielegalną broń
Policja przejęła nielegalną broń
Źródło: Podlaska Policja
Znaleziono także kuszę
Znaleziono także kuszę
Źródło: Podlaska Policja
pc

pc
Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Policja

Natalia Grzybowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica