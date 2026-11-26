Białystok Nieistniejące wiersze klasyków w konkursie. "Najprawdopodobniej w wyniku halucynacji AI" Tomasz Mikulicz |

Białystok. W konkursie organizowanym przez kuratorium były nieistniejące wiersze klasyków polskiej poezji Źródło wideo: TVN Źródło zdj. gł.: TVN

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Stawka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, jest bardzo duża. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i ma trzy etapy - szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Osoby, które na etapie wojewódzkim będą miały minimum 90 procent prawidłowych odpowiedzi, zwolnione są z egzaminu ósmoklasisty.

18 listopada w szkołach w całym województwie odbył się etap szkolny. Jak zaalarmował rodzic jednego z uczniów, treść pytań w konkursie stworzyła najprawdopodobniej sztuczna inteligencja.

W wierszu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zgadza się tylko pierwszy wers i połowa drugiego Źródło zdjęcia: TVN

Rodzic: pojawiły się nieistniejące teksty literackie

"Nie byłoby w tym jeszcze nic zdrożnego, gdyby autor pomagał sobie czatem, problem jednak w tym, że w treści zadań konkursowych, najprawdopodobniej w wyniku halucynacji AI, pojawiły się nieistniejące teksty literackie podpisane nazwiskami faktycznie istniejących autorów, a więc mieliśmy do czynienia z falsyfikacją" – napisał rodzic do redakcji "Gazety Wyborczej", która zajęła się sprawą.

Rodzic wskazywał, że uczniowie otrzymali przed konkursem oficjalną listę lektur do przygotowania się i były wśród nich oczywiście oryginalne teksty, a nie – jak stwierdził - te "zmyślone przez AI".

Tytuły takie jak trzeba, treść utworów - nie

"W kuratorium za ułożenie pytań odpowiada dedykowany egzaminator, w dodatku jego praca jest weryfikowana przez drugą osobę, więc jak mogło dojść do takiej pomyłki?" – pyta rodzic.

Dziennikarka "Gazety Wyborczej" Agata Sawczenko powiedziała przed naszą kamerą, że początkowo sądziła, iż rodzic wymyślił całą historię, bo być może córce nie poszło w konkursie. Jednak po dokładnym sprawdzeniu wyszło, że miał rację.

W wierszu ks. Jana Twardowskiego zgadza się tylko tytuł Źródło zdjęcia: TVN

Ktoś to napisał, ale z pewnością nie ci poeci

Chodziło o dwa wiersze "Prośba o wyspy szczęśliwe" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz "Do moich uczniów" Jana Twardowskiego.

Choć poeci napisali utwory o takich tytułach, to wiersze, które zobaczyli uczniowie w pytaniach konkursowych, mają niewiele wspólnego z oryginałami. Prawidłowy jest jedynie pierwszy wers i połowa drugiego wersu utworu Gałczyńskiego, który brzmi "A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym włosy (…)". Poeta kończy frazę słowami "(…) jak kwiaty rozwiej, zacałuj". Natomiast w wersji przedstawionej w konkursie Gałczyński miał napisać: "A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź / wiatrem łagodnym włosy rozdmuchaj, chmurki rozwieź". W dalszej części wiersza obie wersje całkowicie się rozmijają. Wersję konkursową ktoś napisał, ale z pewnością nie zrobił tego Gałczyński.

Natomiast jeśli chodzi o wiersz ks. Jana Twardowskiego obie wersje różnią się wszystkim. Taki sam jest tylko tytuł utworu.

Agata Sawczenko, "Gazeta Wyborcza": to podwójna kompromitacja kuratorium Źródło: TVN24

Wysłali dziennikarce inne arkusze niż dostali uczniowie

- Zadałam kuratorium mnóstwo pytań. Na żadne właściwie nie dostałam odpowiedzi. Oprócz tego, że na teście dzieci dostały wiersze inspirowane twórczością obu poetów - powiedziała przed naszą kamerą Agata Sawczenko.

Wspomina, że na potwierdzenie tych słów rzeczniczka kuratorium wysłała jej arkusz, na którym pod tytułami wierszy napisane było "tekst zainspirowany utworem ks. Jana Twardowskiego" oraz "tekst zainspirowany utworem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego".

- Mam dostęp do testów, które dzieci faktycznie rozwiązywały. Tam jest po prostu napisane: ks. Jan Twardowski i tytuł wiersza oraz Konstanty Ildefons Gałczyński i tytuł wiersza. Kuratorium po prostu dopisało sobie fragment o inspiracji już po tym, jak konkurs się odbył - stwierdziła dziennikarka.

Obecnie na stronie internetowej kuratorium, gdzie opublikowano rozwiązania testu, w arkuszach jest już dopisek o tym, że wiersze są inspirowane twórczością wskazanych poetów. Czego w oryginalnych arkuszach nie ma.

- To już moim zdaniem podwójna kompromitacja kuratorium - uważa Sawczenko.

Kurator Agnieszka Krokos-Janczyło: stwierdziliśmy małą nieprawidłowość, że nie było cytatu, a była parafraza Źródło: TVN24

Kuratorium o "małej nieprawidłowości" i "błędzie ludzkim"

Podlaska Kurator Oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło powiedziała przed naszą kamerą, że po tym jak do kuratorium dotarła informacja, że do arkuszy wkradł się błąd, faktycznie stwierdzono "małą nieprawidłowość". .

- Tak sobie można to nazwać. Nie było cytatu, tylko była parafraza. I to sprostowaliśmy w modelu odpowiedzi na korzyść ucznia - stwierdziła kurator.

Wyjaśniła, że korzyść ucznia polega na tym, iż każdy biorący udział w konkursie dostał za to zadanie punkt. Nawet jeśli rozwiązał je nieprawidłowo.

"Po prostu błąd ludzki" Źródło: TVN24

Autorzy pytań i recenzent odsunięci od pracy nad pytaniami

Kurator poinformowała też, że pytania układało dwóch autorów i był też jeden recenzent, który zrecenzował pytania. Wszyscy zostali poproszeni o wyjaśnienia. Wynika z nich, że - jak mówi nam Krokos-Janczyło - "wkradł się błąd ludzki".

- Przyjęłam te wyjaśnienia i są one dla mnie zrozumiałe. Ci autorzy i ten recenzent nie będą natomiast układać pytań konkursu rejonowego. Taka jest konsekwencja tego, co się zadziało. Taką podjęłam decyzję - powiedziała nam kurator.