Grześ żył 38 lat, teraz żegna go zoo. "Największa gwiazda odeszła"

Sto milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Na Nobla - napisał w mediach społecznościowych lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, odnosząc się do szacunków portalu Onet, który ujawnił majątek Iwony Morawieckiej. "Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli" - odparł Mateusz Morawiecki, dodając, że on sam zrezygnował z "wysokiej pensji, żeby służyć Polsce". - Nie będę się licytował z panem Morawieckim na kwestie majątkowe, bo nie mam żadnych szans - skomentował wpis szefa rządu Tusk w rozmowie z dziennikarzami.