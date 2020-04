Nie zatrzymał się do kontroli, uciekając uszkodził dwa auta. Ścigało go kilka policyjnych patroli

Białostoccy policjanci po pościgu zatrzymali 36-latka, który nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało, nie miał prawa jazdy, ale miał za to narkotyki.

Bez prawa jazdy, za to z narkotykami

Do pościgu dołączyły kolejne policyjne patrole. W rejonie ulicy Poleskiej białostoccy policjanci zatrzymali uciekiniera. Okazało się, że 36-latek kierował, nie mając do tego uprawnień. W trakcie przeszukania, policjanci znaleźli przy nim foliowe zawiniątka z suszem roślinnym, różowymi tabletkami oraz białym proszkiem.

Wstępne badania narkotesterem wykazały, że susz roślinny to marihuana, tabletki to LSD, a biały proszek to amfetamina. Łączna waga narkotyków to ponad 55 gramów. O dalszym losie kierowcy zdecyduje teraz sąd.