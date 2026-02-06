Białystok. Wyrwał kasetkę z pieniędzmi i uciekł z kolegą. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych Źródło: KMP Białystok

Była połowa stycznia, gdy na jedną z białostockich stacji paliw wszedł w środku nocy zamaskowany mężczyzna z kapturem na głowie. Napastnik podbiegł do kasy i, grożąc nożem, wyrwał szufladę z pieniędzmi. Chwilę później uciekł z kolegą, który czekał na niego przed wejściem. W kasetce było około tysiąca złotych.

"W czasie ucieczki mężczyźni gubili skradzione monety. Mimo iż sprawcy mieli zasłonięte twarze, policjanci ustalili ich tożsamość" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W mieszkaniu znaleziono dwa noże Źródło: KMP Białystok

Znaleźli część ubrań, które mieli na sobie sprawcy

43-latka oraz jego o sześć lat młodszego kompana zatrzymano w mieszkaniu ich znajomej.

"W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli między innymi część ubrań, w które sprawcy byli ubrani w czasie rozboju, pistolet gazowy, naboje CO2 i dwa noże" - informuje policja.

Śledczy ustalili również, że podejrzewani pomieszkiwali także w innym miejscu. Tam znaleźli, w trakcie przeszukania, resztę ubrań mężczyzn oraz inne przedmioty. Teraz policjanci ustalają, czy pochodzą one z innych przestępstw.

Grozi im do 20 lat więzienia Źródło: KMP Białystok

Są w areszcie

Z ustaleń wynika również, że ci sami mężczyźni usiłowali pod koniec stycznia dokonać rozboju w jednym ze sklepów osiedlowych.

"Wówczas jeden ze sprawców, również zamaskowany, wszedł i grożąc ekspedientce trzymaną w ręku butelką, zażądał wydania pieniędzy. Kobieta uniknęła napadu, gdyż wyciągnęła gaz, co spłoszyło przestępców" – głosi komunikat.

Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz usiłowania rozboju. Trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczono też pistolet gazowy Źródło: KMP Białystok

