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Białystok

Na chodniku plamy krwi i powyrywane włosy. Bo zwrócił im uwagę, że głośno się zachowywali

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Grozi im do pięciu lat więzienia
Białystok. Zaatakowali go bo zwrócił im uwagę, że głośno się zachowywali
Źródło wideo: KMP Białystok 
Źródło zdj. gł.: KMP Białystok
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19- i 18-latek z Białegostoku odpowiedzą za atak na mężczyznę, który zwrócił im uwagę, że głośno się zachowują. Agresorzy bili go po głowie i kopali po ciele. Gdy na miejsce przyjechała policja na chodniku przed blokiem były plamy krwi i powyrywane włosy.

Wczesnym rankiem na policję zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że chwilę wcześniej został pobity.  

"Mężczyzna miał ranę na głowie, a na chodniku były plamy krwi i powyrywane włosy. Powiedział policjantom, że gdy wracał do mieszkania, przed klatką stało dwóch nastolatków, którzy głośno się zachowywali. Gdy zwrócił im uwagę, doszło między nimi do sprzeczki" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Grozi im do pięciu lat więzienia
Grozi im do pięciu lat więzienia
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Miał na ubraniu ślady krwi i przyznał się do winy

W pewnym momencie dwóch agresorów rzuciło się na mężczyznę. Zaczęli go bić i kopać po głowie, wyrwali mu także włosy. Mimo, iż poszkodowany przewrócił się, nie przestawali go kopać. Po wszystkim uciekli do mieszkania w bloku, przed którym doszło do sprzeczki.

Karetka przewiozła mężczyznę do szpitala, a policjanci weszli do klatki schodowej, na której zastali 19-latka. Miał na ubraniu ślady krwi i przyznał się, że chwilę wcześniej pobili razem z kolegą mężczyznę. Dodał, że jego znajomy wszedł do mieszkania. 18-latek również miał plamy krwi na ubraniu.

Nie przestali go kopać nawet po tym jak się przewrócił
Nie przestali go kopać nawet po tym jak się przewrócił
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Byli pijani

"Obaj agresorzy zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi, obaj mieli ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie" – informuje policja. Gdy wytrzeźwieli usłyszeli zarzut pobicia. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
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