Białystok Miał pornografię dziecięcą. Gdy policjanci przeszukiwali mieszkanie, zaczął do nich strzelać Oprac. Tomasz Mikulicz |

Oddał w stronę policjantów kilka strzałów. Zostali ranni w rękę i udo (15.11.2025)

W listopadzie 2025 roku policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) przeprowadzali na polecenie prokuratury przeszukanie w mieszkaniu 49-latka, który był podejrzewany o posiadanie pornografii z udziałem małoletnich.

W pewnym momencie – nagle i bez ostrzeżenia – mężczyzna oddał w kierunku funkcjonariuszy kilka strzałów z karabinka pneumatycznego.

Miał w mieszkaniu wiatrówki, kuszę i łuk

Dwóch zostało rannych, ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale obrażenia wymagały dłuższego leczenia. Jeden miał rany (śrut przeszedł na wylot) na ramieniu, drugi otwartą ranę uda.

Napastnik został obezwładniony i zatrzymany, trafił wtedy do aresztu. W mieszkaniu policjanci znaleźli m.in. wiatrówki różnego typu, kuszę i łuk.

Niedługo ruszy proces

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku postawiła 49-latkowi zarzuty związane zarówno z posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej (w zarzutach jest mowa o okresie od grudnia 2023 do listopada 2025 roku), jak i z napaścią. Mężczyzna odpowie też za nielegalne posiadanie broni.

Przy zbiegu tych zarzutów grozi mu do 15 lat więzienia. Najpoważniejszy dotyczy pornografii dziecięcej.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Termin rozpoczęcia procesu nie jest jeszcze znany.

