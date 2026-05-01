Miał pornografię dziecięcą. Gdy policjanci przeszukiwali mieszkanie, zaczął do nich strzelać
W listopadzie 2025 roku policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) przeprowadzali na polecenie prokuratury przeszukanie w mieszkaniu 49-latka, który był podejrzewany o posiadanie pornografii z udziałem małoletnich.
W pewnym momencie – nagle i bez ostrzeżenia – mężczyzna oddał w kierunku funkcjonariuszy kilka strzałów z karabinka pneumatycznego.
Miał w mieszkaniu wiatrówki, kuszę i łuk
Dwóch zostało rannych, ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale obrażenia wymagały dłuższego leczenia. Jeden miał rany (śrut przeszedł na wylot) na ramieniu, drugi otwartą ranę uda.
Napastnik został obezwładniony i zatrzymany, trafił wtedy do aresztu. W mieszkaniu policjanci znaleźli m.in. wiatrówki różnego typu, kuszę i łuk.
Niedługo ruszy proces
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku postawiła 49-latkowi zarzuty związane zarówno z posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej (w zarzutach jest mowa o okresie od grudnia 2023 do listopada 2025 roku), jak i z napaścią. Mężczyzna odpowie też za nielegalne posiadanie broni.
Przy zbiegu tych zarzutów grozi mu do 15 lat więzienia. Najpoważniejszy dotyczy pornografii dziecięcej.
Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Termin rozpoczęcia procesu nie jest jeszcze znany.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Policja Podkarpacka