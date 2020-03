Podczas Marszu Równości kopnął nastolatka i złamał mu obojczyk. Wyrok na pierwszej rozprawie

Na rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności sąd w Białymstoku skazał 25-letniego mężczyznę. Odpowiadał on między innymi za chuligański atak na nastolatka, którego dopuścił się podczas Marszu Równości. Proces rozpoczął się i zakończył jednego dnia. Wyrok nie jest prawomocny.

Mariusz J. został oskarżony o to, że w trakcie Marszu Równości kopnął jednego z jego uczestników. Nastolatek po spotkaniu z J. miał złamany obojczyk. Brutalne zachowanie mężczyzny zarejestrował jeden ze świadków tego, co 20 lipca 2019 roku działo się na ulicach Białegostoku. A wideo z zajścia trafiło do sieci. Kilka dni później Mariusz J. został zatrzymany w mieszkaniu swojej matki.