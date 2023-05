Policjanci stracili kontrolę nad dronem wartym 200 tysięcy. Trwają poszukiwania

czytaj dalej

Tej nocy nad Polską będzie szansa zobaczenia zorzy polarnej - przekazało Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Mają być odpowiedzialne za rozbłyski, do których doszło kilka dni temu na Słońcu. Jak przygotować się do obserwacji tego zjawiska? - Najlepsze co możecie zrobić, to zachować czujność i być gotowi w terenie - radził popularyzator astronomii Karol Wójcicki.