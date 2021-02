Maciej Didiuk uciekł z prokuratury, jest list gończy

Policja szuka 32-latka, który we wtorek, 2 lutego uciekł z budynku białostockiej prokuratury. Zatrzymany był w związku z rozbojem. Prokuratura potwierdza, że doszło do ucieczki. Na razie nie podaje jednak szczegółów.

- We wtorek, 2 lutego około godziny 12.30 z budynku Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe przy ul. Mickiewicza 103 uciekł 32-letni mężczyzna. W momencie, gdy go przesłuchiwano, nie był w dyspozycji policjantów, ale prokuratury – mówi rzeczniczka KMP w Białymstoku aspirant Katarzyna Zarzecka.

Podejrzany o rozbój

Sytuacja podobna do tej sprzed czterech lat

Warto przypomnieć, że we wrześniu 2016 r., z tego samego budynku, uciekł inny mężczyzna. Podejrzany o szereg włamań do mieszkań 26-latek miał na sobie szarą bluzę, jeansy i klapki. Jego ręce skute były kajdankami. Wymknął się policjantom, który doprowadzili go do prokuratury.