Leśnicy i społecznicy będą walczyć w sądzie przeciwko wycince ponad 14 tysięcy "przeszkód lotniczych"

Wycinki na obszarze ok. 80 ha Lasu Solnickiego

Decyzja okazała się jednak kontrowersyjna. Oznacza bowiem potrzebę wycięcia blisko 14,5 tys. drzew na obszarze ok. 80 ha w pobliskim Lesie Solnickim. Od tej decyzji dwukrotnie odwoływał się właściciel terenu, czyli Nadleśnictwo Dojlidy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję prezydenta w mocy. Nadleśnictwo zaskarżyło więc rozstrzygnięcia SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

"Lasy Państwowe unikają wykonywania swojego obowiązku ustawowego"

- Lasy Państwowe unikają wykonywania swojego obowiązku ustawowego, polegającego na usunięciu przeszkód lotniczych. Mówimy przecież o terenie należącym do Lasów Państwowych. I to właśnie ta instytucja będzie wcześniej czy później zobowiązania do przeprowadzenia wycinek. Zaskarżenie decyzji SKO przedłuży jednak procedurę. Zakładając, że sprawa trafi również do Naczelnego Sądu Administracyjnego, usuwanie przeszkód lotniczych bardzo się opóźni. Może nawet o dwa lata – mówi prezydent.