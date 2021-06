"Zignorowała sygnał". Lekarka skazana za błąd w sztuce

Jak później ocenili śledczy, badanie zostało przeprowadzone nieprawidłowo. Lekarka wysłała jednak do pacjentki pisemną informację, że mammografia nie wykazała podejrzenia zmian nowotworowych, czym - według prokuratury - naraziła kobietę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kilka miesięcy później okazało się bowiem, że pacjentka ma nowotwór prawej piersi. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Od pierwszego wyroku odwołały się wszystkie strony

Przez to, że radiogram był od strony technicznej nieprawidłowo wykonany, prokuratura stała na stanowisku, że badanie musiało być powtórzone. - Zaniechanie przeprowadzenia diagnostyki doprowadziło do opóźnienia rozpoznania zasadniczej choroby w postaci raka - zaznaczała prokuratura w akcie oskarżenia.

Zamiast 15 tysięcy złotych, pokrzywdzona ma dostać 40 tysięcy

W ocenie sądu, podstawowym błędem lekarki było to, że w ogóle przystąpiła do odczytania radiogramu, który był wadliwie wykonany, a ponadto, że mimo iż na jednym ze zdjęć można było doszukać się zmian podejrzanych radiologicznie - jak określili je powołani w sprawie biegli - nie opisała ich, co nie doprowadziło do pogłębionych badań.