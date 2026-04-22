Białystok Ksiądz stanie przed sądem za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów Oprac. Tomasz Kubik |

Białystok Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O akcie oskarżenia poinformowała w środę Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, po wyłączeniu materiałów z policyjnego postępowania o wykroczenie związane z tym, że kierowca nie zapłacił za paliwo.

W połowie stycznia przyjechał on na stację paliw w Choroszczy koło Białegostoku, zatankował samochód i zrobił zakupy, za które zapłacił; odjechał nie regulując jednak należności za paliwo.

Na podstawie zapisów monitoringu ustalono, kto był kierowcą. Okazało się, że to 40-letni duchowny z jednej z podbiałostockich parafii katolickich, który ma - orzeczony przez sąd - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązującą decyzję o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B.

Ksiądz się przyznał

W tej sytuacji ksiądz został oskarżony o niestosowanie się do tego zakazu oraz o prowadzenie samochodu na drodze publicznej, mimo cofnięcia mu uprawnień do kierowania. Przyznał się, grozi mu do pięciu lat więzienia.

Jak poinformowała prokuratura, duchowny był już wcześniej dwukrotnie karany sądownie - wyrokiem Sądu Rejonowego w Białystoku ze stycznia 2024 roku za kierowanie samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce z września 2024 roku - za niestosowanie się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

OGLĄDAJ: TVN24