Ksiądz zawieszony w części obowiązków. Wcześniej wypowiadał się o kobietach w spodniach

Kuria: ksiądz ma między innymi zakaz głoszenia Słowa Bożego i spowiadania wiernych

Kontrowersyjne wypowiedzi wikarego

Ocenił, że "skoro ten świat narzucił taką modę, to my poszliśmy za nią, tak żyjemy". - Co na to Pan Bóg? - pytał. Przytoczył następnie słowa Księgi Powtórzonego Prawa ze Starego Testamentu. Ksiądz mówił: "niech mężczyzna nie ubiera się w strój kobiety, a kobieta niech nie ubiera się w strój mężczyzny, bo jest to obrzydliwością w oczach Pana".