Krzysztof Jurgiel: czuję się zniesławiony, będę walczył o swoje dobre imię

czytaj dalej

Odnalazł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Był gościem porannej rozmowy w Rozgłośni Diecezji Tarnowskiej. Zapewniał w niej, że cały czas jest w Polsce i prowadzi kampanię wyborczą do europarlamentu. - Jestem praktycznie codziennie na Podkarpaciu. Czasami wyjeżdżam, do Warszawy, bo mam też inne obowiązki - mówił na antenie radia, ale w studiu go nie było. Była to rozmowa przez telefon. Wczoraj poseł KO Michał Szczerba, informował, że na jego wniosek byłego szefa Orlenu szuka policja, w związku z tym, że do dziś pod różnymi adresami nie odebrał wezwania na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej