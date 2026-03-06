Logo strona główna
Białystok

Już czterech byłych funkcjonariuszy BOR z zarzutami

Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Prokuratura wraca do sprawy wypadku byłej premier Szydło. Komentarze polityków
Źródło: TVN24
Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, jednocześnie obecnemu funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, zarzut składania fałszywych zeznań. Chodzi o sprawę wypadku premier Beaty Szydło, do którego doszło w Oświęcimiu w 2017 roku.

To już czwarty funkcjonariusz, który usłyszał zarzuty w tej sprawie.

Rzecznik białostockiej prokuratury regionalnej prokurator Zbigniew Szpiczko przekazał, że czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą do 8 lat więzienia.

"W niniejszej sprawie nie było potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania poprzez stosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych" - zaznaczył prokurator Szpiczko.

Przekazał, że na tym etapie postępowania prokuratura nie informuje o postawie procesowej podejrzanego z uwagi na to, iż przesłuchanie nastąpiło w trybie niejawnym.

Dodał, że bliższe informacje dotyczące zakresu prowadzonego śledztwa będą udzielane po wykonaniu czynności procesowych z udziałem kolejnych podejrzanych.

Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Źródło: PAP/Andrzej Grygiel

Wypadek z udziałem kolumny rządowej i Fiata Seicento

We wszczętym wiosną ubiegłego roku śledztwie prokuratorzy badają m.in., czy w latach 2017–2023 nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Śledztwo dotyczy też samego wypadku z 10 lutego 2017 roku z udziałem aut z kolumny rządowej i Fiata Seicento, w wyniku którego pasażerowie jednego z tych samochodów oraz ówczesna premier Beata Szydło doznali obrażeń.

Wypadek Szydło. Wezwali funkcjonariuszy SOP

Wypadek Szydło. Wezwali funkcjonariuszy SOP

Kierowcę seicento skazać, funkcjonariuszy BOR chronić. "Porażający raport"

Kierowcę seicento skazać, funkcjonariuszy BOR chronić. "Porażający raport"

Kraków

Trzeci wątek śledztwa dotyczy zeznawania nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań - w charakterze świadków - przez ówczesnych funkcjonariuszy BOR co do okoliczności wypadku.

Jak podawała białostocka prokuratura, wszczynając swoje śledztwo, chodzi o kwestię używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny rządowej. Zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie w Krakowie, a potem w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Kierowca Seicento winny, postępowanie warunkowo umorzono

W śledztwie krakowskiej prokuratury kierowca Seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku.

W połowie marca 2018 r. krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 r. sąd ten uznał, że kierowca Fiata jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy. W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy.

Kościelnik: Był świadek, który stał bezpośrednio za mną. Do tej pory się nie ujawnił

Kościelnik: Był świadek, który stał bezpośrednio za mną. Do tej pory się nie ujawnił

Polska

"Ta sprawa jest pierwszą taką, swego rodzaju poligonem, sprawdzeniem, na co władza sobie może pozwolić"

Polska

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Opracowała Martyna Sokołowska

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Grygiel

WypadekProkuraturaBeata SzydłoPolicjaWyroki sądowe w PolsceSłużba Ochrony Państwa
