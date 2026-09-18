Białystok Kierowca karetki potrącił 10-latka. Sąd umorzył sprawę. Chłopiec przyczynił się do wypadku Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w połowie grudnia 2024 roku na przejściu dla pieszych przy ul. Suchowolca w Białymstoku. Było ciemno, karetka pogotowia jechała na sygnale, wioząc do szpitala chorą po reanimacji. Nagle na przejściu pojawił się 10-latek, który wszedł pod koła karetki zza ciężarówki, która zatrzymała się na sąsiednim pasie jezdni.

Sprawą zajęła się prokuratura, która żądała kary pół roku więzienia w zawieszeniu. Śledczy stwierdzili, że kierowca karetki, zbliżając się do przejścia, nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował prędkości i rozpoczął manewr omijania z lewej strony stojącej przed przejściem ciężarówki.

Wypadek w Białymstoku. Karetka potrąciła 10-latka (12.12.2024) Źródło zdjęcia: TVN24

Obrażenia były lżejsze, niż początkowo przypuszczano

Chłopiec trafił do szpitala z podejrzeniem bardzo poważnych obrażeń, przede wszystkim głowy. W akcie oskarżenia zostało to przez prokuraturę zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu i realne zagrożenie życia.

Ostatecznie jednak przed sądem biegła z zakresu medycyny sądowej - biorąc pod uwagę pełną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia dziecka - oceniła, iż pierwsze rozpoznanie okazało się nieco na wyrost, bo obrażenia były lżejsze i nie niosły za sobą bardzo poważnych następstw.

Warunkowe umorzenie

Dlatego sąd zmienił kwalifikacji prawnej czynu na łagodniejszą, a to dało możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec kierowcy. Orzeczenie nie jest prawomocne. Jest zgodne z wnioskiem obrony i samego kierowcy. Nie wiadomo, jak zareaguje na nie prokuratura, która chciała w tej sprawie pół roku więzienia w zawieszeniu - prokuratora na publikacji wyroku nie było.

Wcześniej doszło do mediacji i ugody między mamą 10-latka i oskarżonym, w ramach której zapłacił on 3 tys. zł jako częściowe zadośćuczynienie. Dlatego sąd w ogóle nie orzekał o kwestiach odszkodowawczych.

Biegły: kierowca nie miał dużo czasu na reakcję

Ważnym dowodem w sprawie okazało się nagranie z kamery samochodu, który wyjeżdżał wówczas ze stacji benzynowej. Zdobyła je matka chłopca. Z nagrania można wyciągnąć wniosek, że oskarżony z dużo mniejszej odległości, niż wskazał to biegły badający przebieg wypadku, zobaczył dziecko i nie miał dużo czasu na reakcję.

Ostatecznie gwałtownie skręcił w lewo i próbował hamować, na co zresztą zwracał uwagę sąd w uzasadnieniu wyroku. Sędzia Krzysztof Kozłowski przypominał jednak, że kierowca pojazdu uprzywilejowanego może nie stosować się do zasad ruchu drogowego, ale musi zachować szczególną ostrożność.

Nie sądził, że kierowca ciężarówki zatrzymał się, aby przepuścić pieszego

Dodał, że w tej sytuacji należało zmniejszyć prędkość do minimum lub wręcz się zatrzymać. - Błąd oskarżonego polegał na tym, że (...) nie skojarzył tego faktu, że kierujący samochodem ciężarowym zatrzymał się nie po to, żeby go przepuścić, tylko po to, żeby przepuścić pieszego - mówił.

Zaznaczył, że do wypadku przyczynił się splot różnych okoliczności, w tym właśnie błędna ocena przez oskarżonego sytuacji na drodze, ale też zachowanie 10-latka, który nie zareagował na głośne sygnały dźwiękowe i sygnały świetlne karetki. Sąd uznał, iż chłopiec przyczynił się do wypadku.

Sąd nazwał żądania prokuratury absurdalnymi

I uznał, że o ile wina kierowcy jest bezsporna, to jednak zarówno ta wina jak i szkodliwość społeczna czynu nie są na tyle znaczne, by konieczna była kara.

Sędzia krytycznie odniósł się do wniosku prokuratury co do kary pół roku więzienia w zawieszeniu. Nazwał go wręcz absurdalnym. - Nie wiem, czy to jest pokaz siły prokuratury (...), nie rozumiem takiej postawy - mówił.

Przywoływał sprawy o podobnej kwalifikacji prawnej i mówił, że sama prokuratura zwykle kieruje wtedy wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

Oskarżony nadal pracuje w pogotowiu jako ratownik medyczny i wyjeżdża do wezwań, ale od wypadku nie prowadzi karetki.