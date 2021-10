II Marsz Równości w Białymstoku. "Najważniejsza jest miłość. Nieważne kogo do kogo i w jakiej postaci" 

czytaj dalej

Podczas kongresu zjednoczeniowego Nowej Lewicy były prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślał, że "musi wyjść jasne przesłanie, że są nieprzekraczalne, czerwone linie", które "w pierwszej kolejności dotyczą PiS-u". Stwierdził, że nie do zaakceptowania jest "przede wszystkim współpraca z partiami, które niszczą polską demokrację". Nowa Lewica zaprezentowała w sobotę priorytety programowe. To między innymi likwidacja tak zwanych umów śmieciowych, wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7,2 procent PKB i odejście od węgla do 2035 roku.