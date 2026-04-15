Huta przenosi się na drugi koniec Polski. Jest porozumienie z tymi, którzy zostają

Żądają od prezesa wypowiedzeń zmieniających i wypłaty odpraw
Izabela Jóźwik: Należy nam się trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Tego pan prezes nie uszanował
Źródło: TVN24
Dostaną ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy oraz należne odprawy. Nie mogą jednak liczyć na rozwiązanie umów o pracę z okresem wypowiedzenia i otrzymanie w związku z tym trzykrotności pensji. Taki kompromis zawarł dyrektor huty szkła w Białymstoku z pracowniami, którzy nie chcą przenosić się do Pieńska na Dolnym Śląsku. Prezes zobowiązał się wypłacić świadczenia do 10 maja. Związki zawodowe będą pilnować, żeby rzeczywiście to nastąpiło.

- To nie do końca jest nam na rękę. My byśmy oczekiwali wypowiedzeń zmieniających. Większość ludzi pracuje po kilkanaście i więcej lat i należy nam się trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Tego pan prezes nie uszanował - mówiła przed kamerą TVN24 Izabela Jóźwik, jedna z pracownic białostockiej huty szkła Biaglass.

We wtorek razem z około 70 osobami stawiła się na rozmowy z prezesem firmy, który w zeszłym tygodniu obiecał, w obecności mediów, że pracownicy dostaną wszystko to, czego chcieli. Teraz okazuje się, że niekoniecznie.

Prezes Leszek Czemiel stwierdził, że się pomylił, bo chodziło mu o porozumienia zmieniające
Źródło: TVN24

Mieli jechać 700 kilometrów na Dolny Ślask

W lutym zakład połączył się z Pieńską Hutą Szkła "Łużyce", tworząc nową spółkę Huta Szkła Biaglass-Łużyce. Prezesem nowej firmy został Leszek Czemiel - prezes Fabryki Wyrobów Runowych "Biruna", w której to strukturach działała do tej pory białostocka huta. Czemiel przekonywał hutników, żeby wyjechali do Pieńska (to na Dolnym Śląsku, 700 kilometrów od Białegostoku - przyp. red.) i tam kontynuowali pracę. Proponował, żeby zamieszkali w hotelu robotniczym.

Choć wśród 110-osobowej załogi byli tacy (chodzi w szczególności o Białorusinów i Ukraińców), którzy zadeklarowali, że przeniosą się do Pieńska, to wiele osób nie miało takiego zamiaru. W marcu prezes powiadomił ich jednak, że jeśli chcą rozwiązać umowę o pracę i dostać należne odprawy, muszą 14 kwietnia stawić się w Pieńsku i popracować przynajmniej tydzień.

Klatka kluczowa-361715
Andrzej Aleksiejuk, OPZZ: jedynie sąd będzie mógł zmusić pracodawcę do wypłacenia pieniędzy pracownikom
Źródło: TVN24

Obiecywał umowy zmieniające

Ostatecznie prezes wycofał się z tej propozycji i na początku kwietnia deklarował, że jeśli ktoś 14 kwietnia złoży w Białymstoku wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, to umowa zostanie rozwiązana i zostanie wypłacona odprawa. Bez potrzeby wyjazdu na Dolny Śląsk.

- Sądziłem, że większość pracowników zdecyduje się na wyjazd i podjęcie pracy w Pieńsku. Zależało mi na tym, bo to bardzo dobrzy pracownicy. Kiedy jednak okazało się, że wielu nie chce opuścić Białegostoku, nie będę nieugięty - zaznaczał prezes w rozmowie z tvn24.pl.

Natomiast podczas rozmów z pracownikami (i w obecności także innych mediów) zadeklarował, że pracownicy dostaną wszystko to, czego chcieli. Czyli odprawy, prawa do zasiłku, wypowiedzenia zmieniające miejsce pracy, odprawy uzależnione od stażu pracy i ekwiwalent za urlop.

- Ale to jest oczywiste. To jest zgodne z Kodeksem pracy - stwierdził prezes.

Historia huty sięga 1929 roku
Źródło: TVN24

Stwierdził, że się pomylił

O tym, że prezes ma dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające informowali też inspektorzy pracy, który zakończyli prowadzoną w hucie kontrolę. Gdy jednak we wtorek pracownicy stawili się w jego biurze, zaproponował im nie wypowiedzenia zmieniające, ale porozumienia zmieniające. To istotna różnica, bo w przypadku tych pierwszych, pracownika obowiązywałby okres wypowiedzenia. Zazwyczaj trzymiesięczny. Czyli dostałby trzy pensje. W przypadku porozumień zmieniających okres wypowiedzenia nie obowiązuje.

Prezes Leszek Czemiel stwierdził we wtorek, że mówiąc w zeszłym tygodniu o wypowiedzeniach zmieniających, pomylił się, bo chodziło mu o porozumienia zmieniające.

Klatka kluczowa-361676
Leszek Czemiel: liczę, że pracownicy to podpiszą
Źródło: TVN24

Podpisali porozumienia, nie chcieli się sądzić

Ostatecznie pracownicy (a było ich około 70) podpisali porozumienia. W zamian za to, że nie mają okresu wypowiedzenia, prezes obiecał wypłacić im należne odprawy w zależności od stażu pracy oraz ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. Wyda im też świadectwa pracy. Pracownicy zyskają również prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

- Gdyby pracownicy odmówili, musieliby dochodzić prawa do okresu wypowiedzenia w sądzie. Jako, że inspekcja pracy stwierdziła, że ich miejscem pracy jest Białystok, musieliby codziennie stawiać się w hucie, w której nie ma już produkcji i zgłaszać gotowość do podjęcia pracy. Prezes twierdzi, że teraz miejscem pracy jest Pieńsk, więc pewnie wręczyłby pracownikom stawiającym się do pracy w Białymstoku zwolnienia dyscyplinarne. Pracownicy, nie chcąc narażać się na takie konsekwencje, postanowili więc podpisać porozumienia - mówi w rozmowie z tvn24.pl Maciej Łuszczewski, przewodniczący zakładowej organizacji związkowej Solidarności 80.

Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia

BIZNES

Obiecuje, że wypłaci do 10 maja

Natomiast prezes Leszek Czemiel przekonuje, że doszło do kompromisu.

- Porozumienia podpisało około 70 osób, do Pieńska pojechało około 30. Sześć osób będzie pracowało zdalnie, a trzy zostały w Białymstoku, żeby jeszcze zakończyć sprawy kadrowo-księgowe. Odprawy zostaną wypłacone do 10 maja - deklaruje prezes.

Maciej Łuszczewski zastrzega, że związki zawodowe będą pilnowały, żeby świadczenia faktycznie zostały wypłacone.

Czytaj także:
Pedro Sanchez
Zalegalizują status pół miliona imigrantów. Sanchez o "uznaniu rzeczywistości"
Świat
Kamera zamontowana w "części umywalkowej" w toalecie w szkole podstawowej nr 12 w Zgierzu
Kamery w szkolnych toaletach. "To urąga godności dzieci"
Piotr Krysztofiak
loteria powerball
Loteria Powerball wchodzi do Europy
BIZNES
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Dwuletnia Wiktoria była bita przez matkę. Jest akt oskarżenia
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek w Łomiankach
Areszty po tragedii w Łomiankach. Prokuratura o "przerzucaniu się odpowiedzialnością"
WARSZAWA
Kanye West
Kanye West ogłosił koncert w Polsce
Kultura i styl
pięść (zdjęcie ilustracyjne)
Nokautujący cios przed dyskoteką, złagodzony wyrok
Olsztyn
posiedzenie rządu
"Gdzie Katarzyna?". Pytanie Tuska, a potem "gromki śmiech ministrów"
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
Minigejzery na parkingu lotniska
Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje"
METEO
Auto dachowało, pięć osób w szpitalu
Za kierownicą 19-latek, czworo pasażerów w wieku od 15 do 17 lat. Auto dachowało
Katowice
Sam Altman
Próba zamachu na szefa OpenAI. Możliwe dożywocie
BIZNES
imageTitle
Nie żyje jedna z największych legend Realu Madryt
EUROSPORT
Mężczyzna włamał się do kościelnej skarbonki
Okradł kościelną skarbonę, nagrały go kamery
Trójmiasto
49-latek ukrywał się 26 lat, w więzieniu spędzi 20 miesięcy
Ma 49 lat, 26 lat się ukrywał
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw w czwartek. Nowy komunikat
BIZNES
imageTitle
Przez szpital do mistrzostw świata. Lekarze zalecali, żeby nie grał
EUROSPORT
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Już nie 20. gospodarka świata? Polska spada w prognozach
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Cenckiewicza
Polska
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Łowił ryby, nagle otoczyły go rekiny. Nagranie
METEO
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie
Pili razem alkohol w garażu. Spotkanie przybrało niebezpieczny obrót
WARSZAWA
Kanye West
Kanye West "po długich przemyśleniach podjął decyzję"
Kultura i styl
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Mąż kłócił się z żoną. Oboje trafili do szpitala. Mężczyznę obezwładniła policja
Kujawsko-Pomorskie
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
BIZNES
imageTitle
Porażająca statystyka Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Poważna kontuzja piłkarza Liverpoolu. Najpewniej straci mundial
EUROSPORT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Niedoszły prezydent płaci za możliwość odwołania obecnego
Bartłomiej Plewnia
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
BIZNES
Peter Magyar - Donald Trump
Trump skomentował wynik wyborów na Węgrzech. "Ten nowy człowiek..."
Świat
imageTitle
Hiszpanie piszą o czarnym scenariuszu dla Lewandowskiego
EUROSPORT
Naczelnik OSP zginął na miejscu
"Druh oddał życie, będąc w drodze, by nieść pomoc innym". Włączą syreny
Kraków

