Pędził do szpitala z rodzącą żoną, ojcem został jeszcze w drodze

- Jadę do szpitala, są korki. Potrzebuję pomocy - mówił przez telefon mężczyzna, który wiózł do szpitala swoją rodzącą żonę. Niedługo potem auto było już pilotowane przez radiowóz. Dziecko jednak nie czekało z przyjściem na świat do końca podróży - urodziło się w aucie.