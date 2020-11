Gdy przyszli po niego policjanci, schował się pod łóżkiem

Policjanci zatrzymali 44-latka podejrzanego o kradzieże z włamaniem. Musieli wyciągać go spod łóżka. Mężczyźnie grozi do dziesięciu lat więzienia. Pokrzywdzeni oszacowali swoje straty na blisko 23 tysiące złotych.

Od czerwca do końca października w podbiałostockim Wasilkowie doszło do pięciu kradzieży. Ofiarą jednej z nich padł właściciel domu jednorodzinnego. Sądził, że ukrywa klucze w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku. Kryjówkę wypatrzył jednak złodziej, który włamał się do domu aż trzy razy. Jego łupem padły pieniądze – blisko 15 tys. zł.