Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Fikcyjne stłuczki i realne odszkodowania. Skazano już 133 osoby

Stłuczki były pozorowane lub w ogóle nie miały miejsca (zdjęcie ilustracyjne)
Białystok
Źródło: Google Earth
Ten akt oskarżenia kończy duże śledztwo dotyczące około 300 fikcyjnych kolizji drogowych, za które wyłudzone zostały odszkodowania. Prawomocnie skazano już 133 osoby, w tym pięciu byłych policjantów. Teraz na ławie oskarżonych zasiądzie pięć ostatnich osób, na czele z byłym rzeczoznawcą w firmach ubezpieczeniowych, uważanym za głównego organizatora procederu. Prokuratura Regionalna w Białymstoku zarzuca mu wyłudzenie ponad 1,2 mln zł.

"Kolizje drogowe były pozorowane lub w ogóle nie miały miejsca, ale były zgłaszane do firm ubezpieczeniowych, od których wyłudzano w ten sposób odszkodowania komunikacyjne" - informuje w komunikacie Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Śledztwo zostało wszczęte w czerwcu 2006 roku. Obejmowało lata 1998-2006, badano w nim około 300 przypadków fikcyjnych kolizji.

Pięciu byłych policjantów skazanych za przyjęcia łapówek

Niektóre wątki dotyczyły współdziałania w tych przestępstwach z funkcjonariuszami policji, fałszowania dokumentów oraz wyłudzania poświadczeń nieprawdy - chodziło o dowody rejestracyjne wystawiane na osoby nie będące faktycznymi właścicielami samochodów, wykorzystywanych potem do fikcyjnych kolizji i wyłudzania odszkodowań.

Jak podała prokuratura, wcześniej ze śledztwa wyłączono wątki dotyczące 175 osób, wobec których do sądów trafiły albo akty oskarżenia albo wnioski o poddanie się karze bez przeprowadzania rozprawy.

Prawomocnie zostały skazane dotąd 133 osoby, w tym pięciu byłych już policjantów (w tych przypadkach za przyjęcie łapówek), dwie osoby zostały uniewinnione, wobec pozostałych sprawy są w toku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
108 zarzutów dla 23-latka. Zawierał umowy na drogie telefony

108 zarzutów dla 23-latka. Zawierał umowy na drogie telefony

Lublin
81-latka sądziła, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła 850 tysięcy

81-latka sądziła, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła 850 tysięcy

Kraków

Uważają go za głównego organizatora. To były rzeczoznawca

Jak informuje prokuratura, akt oskarżenia z 31 grudnia 2025 roku dotyczy pięciu osób i kończy to postępowanie. Wśród oskarżonych jest mężczyzna uważany za głównego organizatora tych przestępstw.

To były rzeczoznawca w firmach ubezpieczeniowych. W jego przypadku zarzuty dotyczą m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w 60 wyłudzeniach odszkodowań na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.

Na ławie oskarżonych zasiądzie też właściciel warsztatu blacharsko-lakierniczego

Wraz z nim przed sądem stanie też właściciel warsztatu blacharsko-lakierniczego, w którym naprawiano część samochodów wykorzystywanych do przestępstw. W jego przypadku również chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w 20 wyłudzeniach odszkodowań na ponad 240 tys. zł.

Trzy kolejne osoby odpowiedzą za oszustwa.

Żadna z osób oskarżonych nie jest obecnie aresztowana, śledczy stosują wobec nich poręczenia i zabezpieczenia majątkowe. Dwóm pierwszym oskarżonym grozi do 10, a pozostałej trójce - do ośmiu lat więzienia.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Ten nie wyznaczył jeszcze daty rozpoczęcia procesu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: StockPhotosLV/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPodlaskie
Czytaj także:
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
BIZNES
GettyImages-2254586461
Tomasiak poleciał daleko i będzie wysoko. Decydujące skoki
RELACJA
Dynamiczna pogoda i burze śnieżne w Ustce i regionie
Zimowiska pod śniegiem. "Ta nazwa nie jest przypadkowa, utknęliśmy"
METEO
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat
WARSZAWA
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę
BIZNES
Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Policja (zdj. ilustracyjne)
Przez kilka godzin więzili 22-latka. Bili go i grozili mu nożem
Poznań
Sokotra należy do Jemenu
"Rajska" wyspa kusi mimo ostrzeżeń. Utknęli tam Polacy
imageTitle
Marek Goczał wjechał na swój teren. Świetne otwarcie Dakaru
EUROSPORT
GettyImages-2253991451
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
BIZNES
pap_20251211_0Y3
"Ustawa w tej postaci budzi niepokój". Co zrobi prezydent?
Chongqing, Chiny
"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
BIZNES
imageTitle
Shiffrin poskromiona w slalomie. Sześć z rzędu zwycięstw i koniec
EUROSPORT
Dwie osoby na dachu autobusu
Dwie osoby na dachu autobusu. Nagranie
Poznań
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery bagażu na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
WARSZAWA
Wypadek podczas policyjnej interwencji
Wypadek podczas pościgu. Trzy osoby w szpitalu, w tym policjanci
Wrocław
sklejka maduro
2 godziny i 20 minut. Kulisy operacji "Absolute Resolve"
Świat
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
BIZNES
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
METEO
imageTitle
Falstart Majchrzaka w Australii. Przepadł już w kwalifikacjach
EUROSPORT
Namierzyli go "łowcy głów"
Szukali go od ponad roku. "Łowcy głów" wytropili go w Holandii
Lublin
imageTitle
Kolejny sportowiec na liście ofiar pożaru w Szwajcarii
EUROSPORT
Zabezpieczyli telefony komórkowe o wartości około 130 tysięcy złotych
108 zarzutów dla 23-latka. Zawierał umowy na drogie telefony
Lublin
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
BIZNES
imageTitle
Nie tylko ofiara, ale i bohater. Wrócił w płomienie, by ratować ukochaną
EUROSPORT
Do zderzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu
Próbował zawrócić, wtedy zderzył się z radiowozem
Poznań
Korea Północna przeprowadziła pierwszy w tym roku test pocisków balistycznych
Korea Północna wystrzeliła rakiety balistyczne. Pierwsza taka próba w tym roku
Świat
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
BIZNES
Pasjonatów skoków narciarskich w Polsce nie brakuje
Skaczą bez skoczni. W Pabianicach szukają drugiego Stocha
Rafał Kazimierczak
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica