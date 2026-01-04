Białystok Źródło: Google Earth

"Kolizje drogowe były pozorowane lub w ogóle nie miały miejsca, ale były zgłaszane do firm ubezpieczeniowych, od których wyłudzano w ten sposób odszkodowania komunikacyjne" - informuje w komunikacie Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Śledztwo zostało wszczęte w czerwcu 2006 roku. Obejmowało lata 1998-2006, badano w nim około 300 przypadków fikcyjnych kolizji.

Pięciu byłych policjantów skazanych za przyjęcia łapówek

Niektóre wątki dotyczyły współdziałania w tych przestępstwach z funkcjonariuszami policji, fałszowania dokumentów oraz wyłudzania poświadczeń nieprawdy - chodziło o dowody rejestracyjne wystawiane na osoby nie będące faktycznymi właścicielami samochodów, wykorzystywanych potem do fikcyjnych kolizji i wyłudzania odszkodowań.

Jak podała prokuratura, wcześniej ze śledztwa wyłączono wątki dotyczące 175 osób, wobec których do sądów trafiły albo akty oskarżenia albo wnioski o poddanie się karze bez przeprowadzania rozprawy.

Prawomocnie zostały skazane dotąd 133 osoby, w tym pięciu byłych już policjantów (w tych przypadkach za przyjęcie łapówek), dwie osoby zostały uniewinnione, wobec pozostałych sprawy są w toku.

Uważają go za głównego organizatora. To były rzeczoznawca

Jak informuje prokuratura, akt oskarżenia z 31 grudnia 2025 roku dotyczy pięciu osób i kończy to postępowanie. Wśród oskarżonych jest mężczyzna uważany za głównego organizatora tych przestępstw.

To były rzeczoznawca w firmach ubezpieczeniowych. W jego przypadku zarzuty dotyczą m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w 60 wyłudzeniach odszkodowań na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.

Na ławie oskarżonych zasiądzie też właściciel warsztatu blacharsko-lakierniczego

Wraz z nim przed sądem stanie też właściciel warsztatu blacharsko-lakierniczego, w którym naprawiano część samochodów wykorzystywanych do przestępstw. W jego przypadku również chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w 20 wyłudzeniach odszkodowań na ponad 240 tys. zł.

Trzy kolejne osoby odpowiedzą za oszustwa.

Żadna z osób oskarżonych nie jest obecnie aresztowana, śledczy stosują wobec nich poręczenia i zabezpieczenia majątkowe. Dwóm pierwszym oskarżonym grozi do 10, a pozostałej trójce - do ośmiu lat więzienia.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Ten nie wyznaczył jeszcze daty rozpoczęcia procesu.

