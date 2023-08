Fałszywe alarmy na kolei. Podejrzany policjant wydalony ze służby

Zespół prasowy podlaskiego komendanta policji potwierdza, że 29-letni policjant, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i który usłyszał zarzuty w śledztwie związanym z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radio-stop i zatrzymaniem pociągów został wydalony ze służby. Doszło do tego w środę - 30 sierpnia.

Gdy dopytujemy, czy o tak szybkim trybie podjęcia decyzji zaważył fakt, że policjant trafił, decyzja sądu, do aresztu zespół prasowy informuje, że funkcjonariusz został zwolniony ze względu na ważny interes służby. "To jedyne informacje na ten temat" - przekazują policjanci.

Dwie osoby z zarzutami

Jak we wtorek informowała Prokuratura Krajowa, oprócz 29-latka, zarzytu usłyszał też 24-latek. Chodzi o sprawę nieuprawnionego nadawania sygnału radio-stop i zarzuty z art. 224a oraz 174 par. 1 Kodeksu karnego. Grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.