Fałszywe alarmy na kolei. Podejrzani, w tym były policjant, wyszli z aresztu. Śledztwo trwa

Po prawomocnym orzeczeniu sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz po postanowieniu marszałka Sejmu Szymona Hołowni o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów pojawiają się pytania o to, co dalej z posłami PiS. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, powiedział, że "mamy do czynienia z sytuacją, w której sąd rejonowy powinien dziś zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie dwóch skazanych na mocy wyroku, który został ogłoszony". Konstytucjonalistka, doktor Bogna Baczyńska, mówiąc w TVN24 o ułaskawieniu obu posłów PiS, zauważyła, że "gdyby teraz Andrzej Duda postanowił panów Kamińskiego i Wąsika ułaskawić, to będzie dopiero pierwsze właściwie ułaskawienie".