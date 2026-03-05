Dwaj 17-latkowie zatrzymani na torach kolejowych. Tłumaczyli się ciekawością

Białystok Źródło: Google Earth

Do policjantów z Białegostoku wpłynęło zgłoszenie z systemu monitoringu, że w okolicach ulicy Przytorowej po torowisku chodzą dwaj nastolatkowie.

Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce okazało się, że są to chłopcy w wieku 17 lat. Jeden z nich to mieszkaniec Białegostoku, drugi jest mieszkańcem gminy Janów.

"Policjantom tłumaczyli, że wracali ze szkół i 'tylko chodzili po torach'. Jeden z zatrzymanych przyznał, że przestawił zwrotnicę na torach. Swoje zachowanie tłumaczyli ciekawością i chęcią poznania działania mechanizmów oraz infrastruktury kolejowej. Ich ciekawość mogła doprowadzić do tragedii" - podała w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

17-latkowie noc spędzili w policyjnym areszcie, po czym zostali zwolnieni.

