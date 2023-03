Drastyczny wzrost zachorowań na raka. Winna między innymi pandemia

W Białostockim Centrum Onkologii wzrost jest znaczący, ponieważ o 200 procent więcej wykryto nowotworów piersi niż przed pandemią. Natomiast w przypadku nowotworów jelita grubego czy też gruczołu krokowego u mężczyzn też są widoczne wyraźne wzrosty. Pandemia pogłębiła ten problem. Ludzie bali się pójścia do lekarza w obawie przed zakażeniem koronawirusem , a też dostęp do lekarzy specjalistów był utrudniony.

- Wzrost zachorowalności jest najbardziej widoczny w przypadku raka piersi, ale to samo widzimy też w przypadkach raka jelita grubego czy gruczołu krokowego. Liczby pacjentów zgłaszających się do nas są coraz większe. To przyrosty miesięczne kilkudziesięcioprocentowe. Jak porównujemy rok do roku, to nawet 200 procent - powiedziała TVN24 dr Dorota Kazberuk, dyrektor ds .medycznych Białostockiego Centrum Onkologicznego.