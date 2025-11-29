Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Dąb dwa tygodnie był pomnikiem przyrody. Przestał nim być i deweloper przyciął konary

|
Widok na drzewo od strony działki dewelopera (25.03.2025)
Białystok. Dąb był pomnikiem przyrody jedynie przez dwa tygodnie. Później deweloper przyciął mu konary (25.03.2025)
Źródło: Tomasz Mikulicz/tvn24.pl
Dąb przez dwa tygodnie, na początku 2024 roku, był pomnikiem przyrody. Wojewoda unieważnił jednak uchwałę rady miasta, a deweloper, który buduje tuż obok blok przyciął - zwisające nad jego działką - konary. Zapłacił za to ponad 13 tysięcy złotych kary.

- To był bodaj najkrócej istniejący pomnik przyrody w Polsce. Dąb objęty był tą formą ochrony przez zaledwie dwa tygodnie. A teraz, z uwagi na zbyt daleko idące przycięcie konarów, może w ogóle zniknąć z przestrzeni publicznej - mówił w marcu, w rozmowie z tvn24.pl, mieszkający nieopodal, białostoczanin Maciej Zahorski.

Chodzi o dąb szypułkowy rosnący w Białymstoku na terenie miejskim w pobliżu budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niedaleko skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Młynowej.

Maciej Zahorski zbierał podpisy pod wnioskiem o przywróceniu drzewu ochrony (25.03.2025)
Maciej Zahorski zbierał podpisy pod wnioskiem o przywróceniu drzewu ochrony (25.03.2025)
Źródło: Tomasz Mikulicz/tvn24.pl

Wojewoda unieważnił uchwałę

Tuż obok drzewa firma deweloperska buduje blok. Przed tym jak rozpoczęła się inwestycja, 18 grudnia 2023 roku rada miasta (niejako w odpowiedzi na pismo podpisane przez grupę ponad 450 mieszkańców) uznała dąb za pomnik przyrody. Uchwała weszła w życie 5 stycznia 2024 roku, po czym 19 stycznia została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody podlaskiego.

Jak w marcu wyjaśniała nam rzeczniczka wojewody Inga Januszko-Manaches, przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały nie była ocena zasadności uznania drzew za pomniki przyrody, lecz kwestie formalno-prawne. Chodziło o istotne naruszenie prawa (a konkretnie art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody) m.in. poprzez to, że w uchwale zabrakło określenia szczególnych celów ochrony pomników przyrody.

Prezydent nie poprawił uchwały, bo" zaistniały nowe okoliczności"

Prezydent, po tym, jak dostał rozstrzygnięcie wojewody, mógł poprawić projekt i poprosić radnych o ponowne głosowanie. Nie zrobił tego, bo jak nam przekazywała Magdalena Gajewska z departamentu komunikacji społecznej w białostockim magistracie, "w międzyczasie zaistniały nowe okoliczności".

A tymi nowymi okolicznościami było to, że niedługo po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, w kwietniu 2024 roku do departamentu urbanistyki i architektury wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę bloku na działce sąsiadującej z drzewem.

"Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności stwierdzono, że objęty wnioskiem obiekt budowlany może mieć pośredni wpływ na drzewo, dlatego zdecydowano o wstrzymaniu prac nad ponownym ustanowieniem drzewa pomnikiem przyrody, co najmniej do czasu zakończenia procedur związanych z wydaniem pozwolenia na budowę. Kierowano się przy tym przede wszystkim zasadą zrównoważonego rozwoju" – informowała nas urzędniczka.

Na drzewie wisi tabliczka informująca o tym, że pomnik przyrody został anulowany (25.03.2025)
Na drzewie wisi tabliczka informująca o tym, że pomnik przyrody został anulowany (25.03.2025)
Źródło: Tomasz Mikulicz/tvn24.pl

Deweloper przyciął konary

Deweloper dostał pozwolenie na budowę, a później przyciął konary drzewa. Remigiusz Rogowski, prezes Rogowski Development, mówił nam w marcu, że informował urząd miasta o zamiarze przycięcia konarów, a musiał to zrobić, bo zwisały na jego działkę i byłyby uszkadzane podczas budowy planowanego bloku.

- Kupiłem działkę od miasta, gdy drzewo nie było jeszcze pomnikiem przyrody, natomiast w warunkach przetargowych było napisane, że będę mógł budować po granicy działki – powiedział.

Uszkodzenie czy zniszczenie drzewa?

Wspomniany na wstępie społecznik Maciej Zahorski zainteresował sprawą Jaremę Andrzeja Rabińskiego, wieloletniego rzeczoznawcę i biegłego sądowego z zakresu ochrony przyrody, który stwierdził że deweloper robią przycinki na pewno uszkodził drzewo - czyli przyciął ponad 30 procent jego korony.

- Do zbadania jest natomiast, czy nie mamy tu do czynienia z redukcją ponad 50 procent korony. Czyli ze zniszczeniem drzewa – powiedział nam w marcu dendrolog, dodając że w jego ocenie doszło również do istotnego naruszenia statyki drzewa.

Konary przyciął deweloper, bo - jak tłumaczy - zostałyby uszkodzone podczas budowy bloku (25.03.2025)
Konary przyciął deweloper, bo - jak tłumaczy - zostałyby uszkodzone podczas budowy bloku (25.03.2025)
Źródło: Tomasz Mikulicz/tvn24.pl

Ubytek korony wyniósł ponad 37 procent. Deweloper ukarany

Wspomniany wcześniej Maciej Zahorski napisał do prezydenta miasta skargę z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie uszkodzenia drzewa i nałożenia za to kary.

Prezydent - jako że chodzi o drzewo rosnące na terenie miejskim - przekazał sprawę marszałkowi województwa. Ten natomiast upoważnił do wydania decyzji Joannę Kurzawę, dyrektorkę Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowa atrakcja turystyczna czy nowy "Miś"? Spór o bardzo stary, zarośnięty staw

Nowa atrakcja turystyczna czy nowy "Miś"? Spór o bardzo stary, zarośnięty staw

Tomasz Mikulicz
Dzika przyroda jako element zielonej Tarczy Wschód

Dzika przyroda jako element zielonej Tarczy Wschód

- Doszło do uszkodzenia, a nie zniszczenia drzewa. Ubytek korony wyniósł ponad 37 procent. Naruszono też system korzeniowy. Deweloper otrzymał karę administracyjną w wysokości ponad 13 tysięcy złotych. Odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale to utrzymało jednak naszą decyzję w mocy – informuje teraz nas dyrekcja parku.

Nie doszło do naruszenia statyki drzewa

Deweloper zapłacił już karę. Może jeszcze wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na razie dyrekcja parku nie ma informacji jakoby taka skarga wpłynęła.

- Miasto Białystok wykonało test obciążeniowy, z którego wynika, że stabilność w gruncie jest – przynajmniej na razie - prawidłowa. Nie doszło więc do naruszenia statyki drzewa – twierdzi dyrekcja parku.

Społecznik Maciej Zahorski podkreśla, że najbliższe lata pokażą, czy drzewo przetrwa. Uważa, że rada miasta powinna jeszcze raz uznać je za pomnik przyrody.

Konary zawadzały inwestycji (25.03.2025)
Konary zawadzały inwestycji (25.03.2025)
Źródło: Tomasz Mikulicz/tvn24.pl

Prokuratura stwierdziła, że powinna być opinia dendrologa

Sprawa dębu była też przedmiotem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku. Zaczęło się od tego, że Prokuratura Regionalna stwierdziła, iż urząd miasta przed wydaniem deweloperowi pozwolenia na budowę bloku, powinien mieć opinię dendrologa.

- Istotą skargi prokuratora jest naruszenie zasady zrównoważonego rozwoju. To znaczy moja skarga nie zmierza do tego, że nie buduj, ale buduj inaczej, z zachowaniem zasad ochrony środowiska - mówił we wtorek (25 listopada) przed sądem prokurator Marcin Faszcza.

Podkreślał, że biegły z zakresu dendrologii określiłby szczegółowe warunki budowy w bliskim sąsiedztwie (zaledwie sześć-siedem metrów od granicy działki) cennego przyrodniczo dębu.

Prokurator: w warunkach miejskich tego typu drzewa należą do rzadkości

Przypomniał też, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drzewo to było określone jako "szczególnie wartościowe". Według prokuratury ma około 130, zdaniem społeczników - nawet około 180 lat.

Faszcza wskazał, że zapewnienie ochrony drzewu to m.in. również ochrona jego systemu korzeniowego. Mówił o "oczywistej kolizji inwestycji z drzewem" i ocenił, że cały budynek zaprojektowano w położeniu zbyt bliskim tego dębu.

- Trzeba było zbudować go (budynek - red.) nieco inaczej. Przed przycięciem, to drzewo nie miało jakiejkolwiek ingerencji w koronę, a w warunkach miejskich tego typu drzewa należą do rzadkości - mówił prokurator.

Widok na drzewo od strony działki dewelopera (25.03.2025)
Widok na drzewo od strony działki dewelopera (25.03.2025)
Źródło: Tomasz Mikulicz/tvn24.pl

Pełnomocnik dewelopera: jest pozwolenie na budowę i decyzja środowiskowa

Pełnomocnik dewelopera, mecenas Marcin Krynicki, przypominał że firma uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę i środowiskowe uwarunkowania realizacji swojej inwestycji. W decyzji nie było nic o konieczności takiej lokalizacji bloku oraz takiego sposobu realizacji inwestycji, aby w sposób szczególny trzeba było uważać na dąb.

W ocenie mecenasa, na etapie udzielania pozwolenia na budowę, brak było jakichkolwiek podstaw prawnych do powołania biegłego dendrologa. Zwracał uwagę, że kwestia usuwania gałęzi czy korzeni to domena prawa cywilnego (tzw. sąsiedzkiego), a nie administracyjnego.

- Inwestor miał prawo i możliwość realizacji ściany budynku w tym miejscu, ściana biegnie zgodnie z linią zabudowy - mówił, przywołując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Sąd: nie doszło do naruszenia prawa

WSA w Białymstoku oddalił skargę prokuratora. Stwierdził, że przy wydawaniu pozwolenia na budowę nie doszło do naruszenia prawa.

Sędzia Małgorzata Roleder zwracała uwagę, że sąd administracyjny bada legalność, czyli zgodność z przepisami prawa skarżonych decyzji.

- Dokonując tej kontroli sąd nie ocenia słuszności czy celowości tych decyzji, nie bierze również pod uwagę zasad współżycia społeczno-gospodarczego, jedynie przepisy prawa - uzasadniała.

Mówiła też, że postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę w tej sprawie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Przypominała, że jeśli spełnione zostały określone warunki, to urząd nie ma innej możliwości, jak wydać pozytywną decyzję.

Orzeczenie nie jest prawomocne

Sędzia podkreślała, że sporne drzewo nie jest zlokalizowane na terenie inwestycji i nie jest pomnikiem przyrody, bo uchwała w tym zakresie nie obowiązuje. Przypominała, że w decyzji środowiskowej również nie było mowy o negatywnym wpływie budowy na środowisko.

Mówiła też, że choć dąb został w planie miejscowym uznany za szczególnie wartościowe drzewo, to jednak w tym planie są zapisy pozwalające - w określonych sytuacjach - również takie drzewo wyciąć. Dodała, że plan miejscowy nie przewiduje odległości lokalizowania budynków od pnia drzewa.

Wydane orzeczenie sądu oddalające skargę nie jest prawomocne. Przed decyzją, czy je zaskarżyć do NSA, prokuratura chce zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem.

Skarga do NIK

Niezależnie od sprawy sądowej, społecznik Paweł Łuksza zainteresował sprawą dębu Najwyższą Izbę Kontroli.

- Skarga została przyjęta. Obiecano mi, że NIK zajmie się nią przy okazji innych postępowań. Mam nadzieję, że tak się stanie – zaznacza.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Mikulicz/tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
ochrona przyrodySamorząd terytorialnyPodlaskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Niebezpieczne zdarzenie drogowe w Białymstoku
Stał w korku i nagle zjechał na chodnik. Nagranie
Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas wysyłki puszek 34. Finału WOŚP z magazynu UPS w Łazach
Kolejny kraj dołącza do WOŚP. Owsiak pokazał nowy plakat
Polska
Donald Tusk
Tusk "przypomina" sojusznikom. "Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło"
Polska
imageTitle
Świątek nie chce popełnić błędu Federera
EUROSPORT
Andrij Jermak
Był najbliżej Zełenskiego, podał się do dymisji. "Idę na front"
Świat
43-latka zatrzymano w Bogatyni
"Najprawdopodobniej celowo" potrącił pieszą, później uciekł
Wrocław
imageTitle
O której dzisiaj skoki? Nowy plan na Rukę
EUROSPORT
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
BIZNES
Satelita ICEYE SAR Gen4
Nawiązano łączność z polskimi satelitami. Pierwsze procedury zakończone sukcesem
METEO
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zakopali ciało w lesie i przykryli gałęziami. Jest wyrok sądu
WARSZAWA
Młody Norweg zaginął po wyjściu z klubu w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmarł na skutek pobicia. Jego znajomi przenieśli ciało na łóżko i wezwali pogotowie
Łódź
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
BIZNES
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
WARSZAWA
Według naukowców autorem rzeźby jest Wit Stwosz
Latami stała pod oknem i "nie zwracała niczyjej uwagi". Naukowcy: to dzieło Wita Stwosza
Kraków
Duduzile Zuma-Sambudla
Oskarżona o werbowanie najemników dla Rosji. Córka byłego prezydenta zrezygnowała z mandatu
Świat
USA nawiedziły burze śnieżne
Nadciągają kolejne śnieżyce. Możliwe utrudnienia na lotniskach
METEO
imageTitle
"Nie powinienem tego mówić". Szokująca teza dotycząca śmierci Hulka Hogana
EUROSPORT
Trump i Maduro
Zapowiadał, że przekaże "coś bardzo konkretnego". Trump "rozmawiał z Maduro"
Świat
Gołoledź
Gołoledź na drogach i chodnikach. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Comeback Spurs i awans do fazy pucharowej. Sochan szybko wrócił na ławkę
EUROSPORT
Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku
"Jeden z największych ataków Rosji". Ponad pół miliona ludzi bez prądu
Świat
Szczecin ewakuacja
Ewakuowali mieszkańców, wywieźli niewybuch na poligon
Szczecin
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
METEO
Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper
WARSZAWA
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Airbusy wymagają aktualizacji. Linie ogłaszają opóźnienia
Świat
Hong Kong
Ratownicy wciąż szukają ciał w spalonych budynkach. Rośnie liczba zatrzymanych
Świat
27 min
miejsce w ktorym mogliby schowac sie mieszkancy bloku
PremieraGdzie Polacy mogliby się ukryć? Odwiedziliśmy miejsca z rządowej aplikacji
Czarno na białym
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
METEO
imageTitle
Zwycięstwo Piastriego, problemy Verstappena. Jeszcze ciekawiej w walce o mistrzostwo
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica