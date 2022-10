Chcieli naprawić przeciekający dach, na strychu dawnej synagogi znaleźli ślady przeszłości

czytaj dalej

Co najmniej 174 osoby zginęły po zamieszkach, do których doszło po meczu piłkarskim pomiędzy dwiema drużynami z Jawy Wschodniej w mieście Malang - takie najnowsze dane przekazał zastępca gubernatora prowincji. Jest też wielu rannych. Prezydent kraju zaapelował, by była to "ostatnia piłkarska tragedia" w Indonezji.