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Białystok

Chciał wysłać Ani zdjęcie autobusu z napisem "Zielone Wzgórza". Kierowca zrobił mu awanturę

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Zrobił zdjęcie napisowi na autobusie
Doktor Marek Smulczyk: uderzył mnie mocno w dłoń, w której trzymałem telefon, próbując go wytrąć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marek Smulczyk
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Psycholog społeczny z Warszawy był w Białymstoku na konferencji naukowej, gdy zainteresował go napis na autobusie jadącym na osiedle Zielone Wzgórza. Skojarzył to ze znaną powieścią i chciał wysłać zdjęcie koleżance o imieniu Ania. Wtedy z autobusu wyszedł zdenerwowany kierowca i uderzył go w rękę, próbując wytrącić telefon. Trwa postępowanie wyjaśniające.  

Doktor Marek Smulczyk z Uniwersytetu Warszawskiego przyjechał do Białegostoku na konferencję naukową. Wracając wieczorem do hotelu zwrócił uwagę na napis na autobusie, który podjechał na przystanek.

- Nie był to mój autobus. Jechał w kierunku Zielonych Wzgórz (to jedno z białostockich osiedli – przyp. red.) – mówi naukowiec przed kamerą TVN24.

Zrobił zdjęcie napisowi na autobusie
Zrobił zdjęcie napisowi na autobusie
Źródło zdjęcia: Marek Smulczyk

Chciał wysłać zdjęcie do Ani

Nazwa osiedla skojarzyła mu się z powieścią "Ania z Zielonego Wzgórza". A jako że jego koleżanka, która również była uczestniczką konferencji, ma na imię Anna, postanowił zrobić zdjęcie i jej wysłać z adnotacją: "Znam autobus, który jedzie do twojego miejsca. Czyli do Zielonych Wzgórz".

Stojąc na przystanku, zrobił więc fotografię i był już w trakcie jej wysłania, gdy z autobusu wyszedł kierowca, który zrobił mu awanturę. Sądził, że ten chciał zrobić mu zdjęcie i wykorzystać w sieci. '

Chciał wysłać fotografię koleżance
Chciał wysłać fotografię koleżance
Źródło zdjęcia: TVN24

Uderzył w dłoń, obraził, a potem odjechał

- Zaczął na mnie krzyczeć, potem uderzył mnie mocno w lewą dłoń, w której trzymałem telefon, próbując go wytrąć. Następnie mnie obraził – opowiada nam dr Smulczyk.

Po wszystkim kierowca wsiadł do autobusu i odjechał. Naukowiec nie zgłaszał tego policji, jednak powiadomił o sprawie Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Czyli miejską spółkę obsługującą tę linię autobusową.

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"Przyjąłem przeprosiny. Kierowca powiedział, że reakcja z jego strony była nieadekwatna"
Źródło: TVN24

Usłyszał przeprosiny

- Jestem psychologiem społecznym, więc znam się troszkę na mechanizmach agresji. Zażądałem, żeby zweryfikowano stan psychofizyczny tego pana. Poprosiłem też o sprawdzenie procedur i szkoleń, które dotyczą tej grupy zawodowej. Bo wydaje mi się, że bycie kierowcą autobusu jest bardzo odpowiedzialną pracą i takie nieadekwatne zachowania być może są symptomem jakiegoś problemu czy też potrzeby pomocy temu człowiekowi – mówi nasz rozmówca.

W siedzibie spółki przyjął od kierowcy przeprosiny. – Wyglądał na osobę, która jest zasmucona i przejęta. Powiedział, że reakcja z jego strony była nieadekwatna – wspomina dr Smulczyk.

Dodał, że dla niego sprawa jest zamknięta, ale ma ona szerszy kontekst społeczny.

- Ci ludzie wożą duże grupy osób, muszą być do tego przygotowani i regularnie monitorowani w pracy – zaznaczył psycholog.

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Zbigniew Nikitorowicz, prezes KMPK: ma ponad 20 lat stażu pracy i nigdy nie było na niego żadnych skarg
Źródło: TVN24

"Był uważany za osobę spokojną"

Zbigniew Nikitorowicz, prezes spółki KPKM powiedział przed naszą kamerą, że kierowca o którym mowa ma ponad 20 lat stażu pracy za kierownicą i nigdy nie było na niego żadnych skarg.

- Był uważany za osobę spokojną. Nawet za spokojną. Nie miał na trasie autobusów przyspieszeń, tylko czasem notował opóźnienie – stwierdził.

Kierowca pracuje w KPKM
Kierowca pracuje w KPKM
Źródło zdjęcia: TVN24

Kierowcy mają szkolenia, są też spotkania z psychologami

Zauważył też, że spółka przewozi rocznie 20 milionów pasażerów, a ten incydent był pojedynczy.

- Ale podchodzimy do niego z powagą. Jest prowadzone postępowanie wyjaśniające – powiedział.

Poinformował też, że kierowcy mają specjalne szkolenia oraz cykliczne spotkania z psychologami na temat tego, jak radzić sobie ze stresem.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Samorząd terytorialnyPodlaskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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