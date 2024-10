czytaj dalej

Ludzie mają prawo do chrześcijańskiego pochówku i nie wpływa to na wysiłek wojenny Ukrainy. Nie widzę powodu, dla którego ekshumacje miałyby być blokowane między krajami, które sobie nawzajem pomagają - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Financial Times" minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do polsko-ukraińskiego sporu o ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej.