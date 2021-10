"Bomba" w pasażu handlowym, dwaj skazani za jej podłożenie

Pracownik sklepu komputerowego miał na prośbę administratora pasażu handlowego w centrum Białegostoku skonstruować "bombę". Ta składała się między innymi z petard i dwóch plastikowych butelek z benzyną. Choć doszło do wybuchu petard, to nie zapaliła się benzyna. Sąd skazał obu mężczyzn za sprowadzenie "bezpośredniego niebezpieczeństwa" eksplozji materiałów wybuchowych.

Pracownik sklepu komputerowego przyznał się do zarzutu i przepraszał

Według aktu oskarżenia, ładunek wybuchowy przygotował pierwszy z mężczyzn. Składał się m.in. z petard, dwóch plastikowych butelek wypełnionych benzyną, włącznika elektrycznego i transformatora. To administrator miał ów ładunek zdetonować zdalnie ze swojego pomieszczenia. Doszło do wybuchu petard i było zagrożenie zapłonu benzyny, co ostatecznie jednak nie nastąpiło.

Na początku procesu pracownik sklepu komputerowego przyznał się do zarzutu, wyraził skruchę i przepraszał. Twierdził, że ładunek przygotował na prośbę drugiego z oskarżonych. Dostał za to 300 złotych, które miały pokryć koszty.

Według prokuratury administrator budynku chciał wzbudzić zainteresowanie

Drugi z oskarżonych zaprzeczał jednak, by miał z tym jakikolwiek związek. Prokuratura uważa jednak, że 67-latek chciał - poprzez pozorowany "zamach" - wzbudzić zainteresowanie sobą i współczucie u użytkowników pasażu, skarżących się na sposób, w jaki administruje on lokalami w tym budynku.

Na szczęście nie zapaliła się benzyna

Biegli ocenili, że co prawda doszło do wybuchu petard, które były częścią skonstruowanego ładunku, ale na szczęście nie zapaliła się benzyna. To dopiero wywołałoby pożar i trudne do przewidzenia skutki.